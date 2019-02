Paco Moncayo: ‘Quito está tremendamente atrasada tras estos diez años’

LEA TAMBIÉN

Paco Moncayo va por su tercera campaña para la Alcaldía de Quito. Dice que de todas formas es un riesgo asumir esa posición, ya que la ciudad no está bien. Tiene planes y proyectos, como extender el Trole hasta Carapungo para alimentar al Metro.

¿Cómo se siente al volver a la lid electoral para un puesto que ya ocupó anteriormente?

Muy comprometido y sabiendo que es un riesgo que se asume, porque fui dos veces Alcalde. Salí por la puerta grande, reconocido nacionalmente e internacionalmente, y ahora volver a la Alcaldía en un momento como el que vive la ciudad es también correr un riesgo. Sin embargo, hay una demanda ciudadana para que asuma la candidatura. Se observa desde hace más de un año todas las encuestas que se han hecho y estoy liderando la aceptación. Soy una persona que asume retos y responsabilidades y, con la consulta respectiva a la familia, aceptamos esta candidatura.



Hasta ahora nadie ha ganado la Alcaldía tres veces. ¿Qué retos le traerá este hecho, si gana en marzo?

Hacer lo mejor, no poner en riesgo un modesto prestigio, ganado con tanto esfuerzo. Dar soluciones a los problemas. Uno tiene una familia, un apellido que recibió limpio, que tiene que entregar limpio.



¿Cuántos años tiene?

78.



¿Qué se hace para tener esa facha, que no es de 78 años?

Hay cosas que dependen de la voluntad y otras tienen razones distintas. Por ejemplo, nunca fumé ni me impresionó fumar. El cigarrillo es tremendamente dañino. En segundo lugar, en la profesión por la que opté de militar, uno hace entrenamiento físico diario, tiene que estar en excelente estado físico y hay pruebas físicas cada año. No falla el examen médico anual. También hay que tener siempre un propósito: ahora acabé de escribir un libro sobre la historia de la seguridad en el país. Ayuda tener una familia estable...



Usted, que vive en Conocoto, debe conocer el tráfico terrible por la autopista general Rumiñahui. ¿Qué se puede hacer ahí?

En el plan hay un proyecto de transportación masiva del valle de Los Chillos para conectarse con el Metro, a la altura del sector del Cumandá. Este es un proyecto del Prefecto, del Alcalde de Rumiñahui y del Alcalde de Quito. Hemos estudiado cuatro alternativas de un corredor metropolitano, otra es el cable, un tren ligero o un monorriel. De todas, la mejor sería el monorriel. Ahora, se están comparando alternativas que puedan merecer la concesión a inversionistas privados, porque ni la Prefectura ni los municipios tenemos los recursos ni la capacidad de endeudamiento público.

¿Qué es lo más importante en su plan de acción?

Primerísimo, por vergüenza, hay que solucionar el tema de la gestión de los desechos. Pero apenas entrando, sin dilación. Por supuesto, hay que reordenar completamente la movilidad, y la oportunidad de oro es la inauguración del Metro. Según el Banco Mundial, la inauguración del Metro va a estar para agosto del 2020, y hay que empezar con un programa de movilidad inteligente; es decir, que cada auto debe tener su chip y deben funcionar los peajes electrónicos, quiere decir que debe funcionar un centro de comando y control de la movilidad, semáforos inteligentes, paradas inteligentes...

¿Pero eso no significa cambiar de paradas, si acaban de poner nuevas ?

No se trata de poner nuevas paradas, se trata de poner paradas inteligentes, en donde haya un sensor y cada bus llegue y se registre. Pero eso, así no puede funcionar. Alguien tiene que cuidar. La única manera de que haya paradas inteligentes es concesionando a una empresa que maneje todo el sistema. Se puede financiar con la publicidad que hay en cada parada. No estoy diciendo ninguna cosa novedosa. Esto se hace en la mayor parte de ciudades del mundo, lo que pasa es que Quito está tremendamente atrasada tras estos diez años. Si se hubiese continuado con el plan de movilidad urbana sostenible que estaba actualizado al 2009, no debería estar la ciudad así.

¿Está de acuerdo con ampliar el Metro al norte?

El problema es que el Alcalde no conoce la ciudad. Lo que necesitamos es un sistema de transporte masivo desde El Labrador hasta Calderón. Si Quito tuviese la plata, yo sí haría la extensión del túnel hasta Carapungo, pero si con lo que se ha hecho la ciudad está al borde de la quiebra, entonces no podemos decir ‘vamos a hacerlo’. Pero si algún día la economía del Municipio está sana, sería interesante continuar con el Metro hasta Carapungo. Hoy lo que se debe hacer con inteligencia es que el Sistema Trolebús llegue hasta Carapungo, para traer a esa población hasta El Labrador y alimentarle al Metro.



Poco a poco han vuelto las ventas informales al Centro Histórico. Si bien usted dio una solución, ¿no es un problema tener que lidiar con esto y con el problema social que hay con estas personas?

La causa es que tenemos el mal hábito de comprar en la calle. De la basura, ¿cuál es la causa? Que no estamos acostumbrados a hacer la separación en la fuente, que sacamos a la hora que nos da la gana la basura. Son culpas compartidas. Y los candidatos deberían ser claros con la gente si les vamos a solucionar todo: ¡mentira! Ni teniendo toda la plata del mundo se puede desde el Municipio solucionar todo. Se necesita una participación activa, protagonista de los ciudadanos. Pero los quiteños solo esperan que haya una voz, una guía, un liderazgo. Han muerto las mingas. Sin mingas, ¿cuántos ejércitos de jardineros necesitaríamos para que todos los parques de Quito estén bien? Hay soluciones que deben nacer de la propia sociedad.



Hoja de vida



Fue Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Como general comandó las tropas ecuatorianas en el conflicto bélico con el Perú, en El Cenepa, en 1995. Fue diputado por Izquierda Democrática (1998-2000) y Alcalde de Quito por la misma tienda política, en los períodos 2000-2004 y 2004-2009.