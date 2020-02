Pacientes con síntomas de posible contagio de coronavirus podrán llamar al 171 para ser atendidos en 15 centros de salud

LEA TAMBIÉN

El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, informó que se habilitará una plataforma tecnológica para que las personas que, por sus síntomas, sospechen un posible contagio de coronavirus, se registren para ser derivados a unos de los 15 centros de atención médica que el Ministerio de Salud dispuso para tratar a pacientes con este virus.

Michelena dijo este sábado 29 de febrero del 2020 que el sistema -que estará habilitado desde las 14:00 de hoy- es la plataforma de llamadas 171. Las personas deberán llamar solo si presentan tres síntomas: tos, fiebre y problemas respiratorios.



En ese caso, el sistema de telemedicina (atención médica telefónica) del Ministerio de Salud guiará al paciente y evaluará la gravedad de su situación; a esto se le conoce como proceso de triaje.



Si el paciente tiene síntomas que no son evaluados como altamente graves, pero sí generan sospecha, se determinará que esta persona se mantenga en cuarentena, con vigilancia del sistema de telemedicina.

La tecnología está al servicio y protección de los ecuatorianos frente al #COVID19. Junto a @GerenciaCNT presentamos hoy el contac center ☎ 171, que articulará la atención a nuestra población. La telemedicina permitirá tratar a las personas con síntomas asociados al virus. pic.twitter.com/sgvLsAjpIl — Andrés Michelena (@caanmichelena) February 29, 2020

Si los síntomas generan más alarma o son más graves se derivará al paciente a uno de los 15 centros de salud que tratarán casos de coronavirus en Pichincha, Guayas, Azuay, Azogues, Imbabura y Chimborazo.



Dentro de este proceso, las personas también deben registrarse en el portal web de agendas de citas del Ministerio de Salud solo con su número de cédula.



Michelena explicó que el sistema busca evitar que los centros de salud colapsen. "Hacemos un llamado para que no acudan a los centros de salud si no es necesario y no difundan información falsa".



En el sistema 171 además los usuarios podrán conocer información oficial sobre los casos que se vayan registrando en Ecuador, consejos y datos sobre el virus para evitar mayor alarma y preocupación, detalló Martha Moncayo, gerente de CNT. Esta operadora es la que maneja la plataforma.



El Ministro informó que por el momento la plataforma contará con datos de 9 millones de pacientes que son parte del sistema del Ministerio de Salud y que dentro de poco tiempo se incluirá a las 2 millones de personas de las bases de datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).