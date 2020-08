Dos pacientes europeos se reinfectan del covid-19

LEA TAMBIÉN

La confirmación de que dos pacientes europeos se reinfectaron del covid-19 elevaba este 25 de agosto del 2020 la preocupación sobre la inmunidad de las personas ante la enfermedad mientras el mundo lucha por controlar la pandemia.

Los casos, ocurridos en Bélgica y Holanda, se conocen tras un reporte hecho público esta semana por investigadores en Hong Kong sobre un hombre que volvió a contagiarse con una cepa diferente de la enfermedad cuatro meses y medio después de haberse declarado recuperado, la primera vez que se documenta una reinfección así.



Los hallazgos han aumentado las dudas sobre la eficacia de las posibles vacunas contra el virus, que ha acabado con la vida de cientos de miles de personas, aunque los expertos afirman que sería necesario que hubiera muchos más casos de reinfección para que se justificaran los temores.



El virólogo belga Marc Van Ranst dijo que el caso en su país es el de una mujer que contrajo el covid-19 por vez primera en marzo y de nuevo en junio. Según indicó, es probable que surjan nuevos casos de reinfección.



"No sabemos si será un número grande. Creo que probablemente no, pero habrá que ver", dijo a Reuters, destacando que el covid-19 lleva entre los humanos menos de un año.



"Tal vez sea necesaria una vacuna que se repita todos los años, o cada dos o tres años. No obstante, parece claro que no tendremos algo que funcione, digamos, por 10 años", agregó.



Van Ranst, que participa en varios comités belgas sobre el covid-19, dijo que en casos como el de su compatriota, que tuvo síntomas relativamente leves, su organismo podría no haber creado anticuerpos suficientes para impedir una reinfección, aunque podrían haber ayudado a limitar la enfermedad.



El Instituto Nacional para la Salud Pública de Holanda afirmó que también había observado un caso local de reinfección.



La viróloga Marion Koopmans fue citada en la emisora holandesa NOS diciendo que el paciente es una persona mayor con una sistema inmune debilitado. Según señaló, son más conocidos los casos de personas enfermas del virus durante mucho tiempo en los que vuelve a resurgir.



No obstante, una verdadera reinfección, como en los casos de Holanda, Bélgica y Hong Kong, requiere pruebas genéticas del virus tanto en la primera como en la segunda infección para ver si hay ligeras diferencias en las dos instancias.



Koopmans, asesora del gobierno holandés, aseguró que las reinfecciones eran algo esperado. "No me pone nerviosa que alguien tenga una reinfección. Tenemos que ver si pasa a menudo", afirmó.