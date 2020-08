El 74% de los infectados con covid-19 en Ecuador se ha recuperado

LEA TAMBIÉN

Balbina Sánchez es una quiteña de 66 años que se contagió de covid-19, a inicios de julio del 2020. En cinco días espera recibir el alta epidemiológica. El certificado se entrega a los pacientes que están libres del virus.

Para ello, su hijo Pablo Vivas cuenta que deberá llevarla al centro de salud más cercano a su domicilio, en La Gasca. Un médico la evaluará para confirmar su recuperación. Afortunadamente -dice- ya no tiene síntomas, por lo que anhela que el proceso sea inmediato.



En el país se registran 79 910 casos confirmados de este coronavirus a través de pruebas de diagnóstico PCR (hisopado nasofaríngeo) y 8 956, con las rápidas (sangre). Se considera que una persona está recuperada cuando cumplió con por lo menos 29 días de aislamiento domiciliario, desde la fecha de inicio de sus síntomas. Así lo establecen los lineamientos emitidos el domingo pasado por el Ministerio de Salud.



Ellos “habiendo tenido la enfermedad, con síntomas leves, moderados o graves, han superado clínicamente el tiempo para transmitirla”, dice Salud. Hasta ayer, 5 de agosto, se reportaron 59 344 personas recuperadas.



Salud anunció que actualizará la cifra cada domingo. Y que solo calcula el porcentaje de recuperados en relación con los diagnosticados con PCR. Es decir, hasta ayer era el 74% de los infectados.



Este indicador (recuperados) se empezó a reportar el 27 de abril. Entonces había 1 103 de estos casos. La metodología era diferente: requerían obtener dos resultados negativos de test PCR y cumplir al menos 14 días de confinamiento.



Bajo esa modalidad, hasta el 1 de agosto se registraron solo 5 900 recuperados. Además, hasta esa fecha, el Ministerio de Salud presentaba dos cifras más: altas hospitalarias y epidemiológicas.



Las primeras se otorgan a pacientes que salen de las casas de salud para recuperarse en sus hogares, cuando ya no tienen síntomas graves. Y las segundas a quienes se les hace seguimiento, a través de llamadas telefónicas y, pese a no someterse a más pruebas, manifiestan estar recuperados. Así han explicado las autoridades en intervenciones públicas.



La obligatoriedad de pasar por dos test para descartar el virus también se eliminó de los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En junio, el organismo emitió el documento ‘Criterios para poner fin al aislamiento de los pacientes de covid-19’. Ahí se explica que no es necesario volver a someterse a más exámenes PCR y también que el tiempo de aislamiento depende de los síntomas.



Por ejemplo, si alguien tuvo síntomas solamente durante dos días puede poner fin a su confinamiento al cabo de 13 días. Pero si sus problemas fueron más graves o superaron el mes, se aconseja que termine con su cuarentena en 33 días.



Estos cambios, según la OMS, responden a que no existen los suficientes suministros de laboratorio, equipos y personal en los países.



Por ello -insiste Eduardo Castro, neumólogo del Hospital E. Espejo- el infectado que no ha presentado fiebre, tos seca, dolor muscular o dificultades respiratorias durante un par de días recibe su alta hospitalaria. “Debe continuar con su recuperación en casa”.



Además, se les recomienda mantener controles en un centro de salud cercano al hogar. Allí se encargan de hacer el seguimiento y el monitoreo a través de telemedicina, teléfono o visitas de brigadas.



El hijo de Balbina, por ejemplo, acudió al Centro de Salud La Gasca para averiguar sobre la situación de su madre. Ella estuvo hospitalizada siete días y luego completó siete más de cuarentena domiciliaria. En total fueron 14. Pero los médicos de ese sanatorio le dijeron que debía aislarse 14 días más.



“Cuando se cumpla ese tiempo, es decir el 11 de agosto, dijeron que querían revisarla”.



En el sector privado se manejan protocolos similares. Desde marzo, el internista David Larreátegui ha tratado a unos 1 000 contagiados de coronavirus en Quito. Hasta ayer, en la capital había 13 949 infectados, el 89,75% de Pichincha.



“Por las características de la enfermedad, hasta ahora se sabe que pasados los 28 días el infectado considerado grave deja de transmitir el SARS-CoV-2”, comenta el médico.



En Estados Unidos -señala Larreátegui- los contagiados no se someten a otra prueba para retornar a sus labores.



“Simplemente cumplen con el confinamiento de 14 días y vuelven a sus actividades normales. Esto también lo recomendaron desde los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)”.



Empero, la preocupación persiste entre pacientes que se han sometido a pruebas al pasar un mes de la detección del covid-19, pues residuos del virus se mantienen en su organismo. En el mundo hay pocos casos de personas que siguen dando positivo tras 12 o más semanas. Citada por BBC, la médica Geraldine McGroarty dijo que son personas con síntomas severos.“La recuperación puede tardar seis meses”.



El 29 de febrero, autoridades de Salud anunciaron que Ecuador registraba el primer caso de covid-19. La mayoría ha sido diagnosticado, dicen, a través de test PCR.