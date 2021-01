Los pacientes graves de covid-19 en Santo Domingo dejaron de ser transferidos a otras ciudades

El exceso de pacientes en las unidades de cuidados intensivos (UCI) en los hospitales de Santo Domingo de los Tsáchilas obligó a improvisar un área para acoger a más personas en estado crítico. Este lunes 11 de enero de 2021, las autoridades de salud en la provincia informaron que se adecúo un espacio en la sala de observación de la emergencia ante la falta de espacio en las UCI.

"Hemos adaptado ventiladores en áreas no óptimas para tener pacientes. Hay seis personas en la sala de observación de emergencia que no es adecuada para atenderlos", aseguró el director médico del hospital Gustavo Domínguez, Alejandro Barreto.



Las declaraciones del especialista fueron pronunciadas en la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia cantonal (COE) que se reunió de forma urgente para conocer la situación coyuntural de la pandemia. Las 24 camas que tienen las tres casas de salud a nivel local siguen ocupadas

desde mediados de diciembre del 2020.



Según los miembros del ente, a este nivel crítico se ha llegado como consecuencia de la desobediencia social por las recurrentes fiestas clandestinas, aglomeraciones y falta de cuidado al momento de protegerse de los contagios.



El galeno Barreto agregó que el problema radica en que los hospitales de Guayaquil, Quito y Manabí dejaron de aceptar pacientes que necesitan ser transferidos desde la tierra tsáchila.



En junio y julio del 2020, cuando Santo Domingo tuvo su pico más alto de atención en hospitales, esas casas de salud acogieron sin contratiempos a los enfermos que requerían estar en las UCI. Hasta hace poco unos 128 contagiados graves fueron enviados en ambulancias a esas jurisdicciones.

Pero ahora están atendiendo su demanda interna. La directora de Salud, Katya Tinizaray, reveló que la mayoría de enfermos están llegando en estado crítico.



Por esa razón necesitan atención especializada en una UCI. Los datos revisados en la sesión del COE cantonal dan cuenta de que los contagios de covid-19 se han duplicado.



En las dos últimas semanas se reportaron entre 108 y 114 casos positivos semanales, mientras que en los períodos previos eran entre 40 y 50. La provincia registra en total 6 043 infectados de coronavirus.



Ante esta situación, el Municipio exhortó a los ciudadanos a utilizar las mascarillas y pidió que sus agentes de control fueron estrictos al momento de aplicar la ordenanza que sanciona a las personas por no emplear ese accesorio. Alrededor de 1 500 personas fueron sancionadas hasta diciembre de 2020 con el 10% de un salario básico.