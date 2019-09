Pacientes con fibrosis quística protestan otra vez por falta de medicamentos

LEA TAMBIÉN

“No hay medicinas en el @IESSHCAM para la #fibrosisquística” fue uno de los mensajes compartidos por pacientes con esta enfermedad, en la red social Twitter. Medicinas para evitar daños en el páncreas, vitaminas e inhaladores para combatir bacterias en los pulmones son parte de las lista de fármacos que requiere una persona con esta patología. "Varios de ellos están dentro de los faltantes en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), del Seguro Social", afirman grupos de personas que tienen este mal y sus familiares.

A Marco Sánchez le detectaron la enfermedad cuando era un niño, por lo que ha tenido que tomar todo tipo de medicamentos para evitar que este trastorno considerado mortal dañe sus pulmones y sistema digestivo. El fármaco para evitar daños en el páncreas es fundamental –relata- pero ya no hay en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM).



Su opción es comprarlo en una farmacia a un precio de USD 12. El problema radica en que él requiere 24 pastillas diarias y la caja contiene 21. Es decir, necesita más de USD 360 mensuales para adquirir esta medicina. No solo eso, ya que tampoco le han dado las vitaminas y demás nutrientes.



Para Marco, las autoridades aún no han realizado las acciones necesarias para obtener este medicamento. En julio pasado –recuerda- tuvieron una reunión con los representantes del hospital y les comentaron que el pedido está hecho. “Desde esa fecha (julio del 2019) no hemos sabido nada ni de ese pedido ni de las medicinas”.



Él, por ejemplo, fue los primeros días de septiembre al HCAM, para averiguar sobre sus medicamentos. La respuesta fue la misma. “No hay el fármaco”, cuenta.



Verónica Campaña es madre de Melani, de 13 años. La niña fue diagnosticada con fibrosis quística desde los seis meses. Ella se hace nebulizaciones con un inhalador. Afortunadamente, este medicamento sí está disponible en la casa de salud, por lo que no ha tenido problemas.



Este fármaco de inhalación lo utiliza cada 28 días y descansa la misma cantidad de días, relata esta madre, quien se dedica al cuidado de su hija.



Sin embargo, a ella le preocupa que escasee porque su segunda hija falleció producto de esta enfermedad. “Deberían garantizar estos medicamentos para mejorar la calidad de vida de los pacientes”.



En julio pasado, el HCAM emitió unas respuestas sobre la falta de este fármaco. El 21 de julio del 2019, el gerente general subrogante, Miguel Moreira, señaló que el hospital debe comprar el fármaco (multienzimas pancreáticas) que está en el catálogo electrónico del Servicio de Compras Públicas.



Sin embargo, los pacientes “no quieren ese medicamento y exigen uno de marca específica”. Moreira insistió en esa fecha que “el pedido no se enmarca en la Ley y que el HCAM está ya autorizado para comprar dicho medicamento”. EL COMERCIO solicitó un detalle sobre qué ha pasado con este medicamento y se espera una respuesta.