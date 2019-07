Pacientes con fibrosis quística denuncian falta de medicamentos en el Hospital Andrade Marín, del IESS

LEA TAMBIÉN

Cuando era un niño, al treintañero Marco Sánchez le detectaron fibrosis quística, una enfermedad catastrófica que provoca daños en pulmones y sistema digestivo. Para combatir este mal, él toma más de 24 pastillas para evitar dolores estomacales fuertes y pérdida de peso. Esta situación –cuenta el joven – estaba regulada hasta febrero, fecha en la que empezó a escasear el medicamento en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM).

No es la primera vez que se registra un desabastecimiento en esta casa de salud del Seguro Social. Pacientes con VIH, lupus y esclerosis múltiple denunciaron la falta de medicinas, meses atrás.



El gerente Juan Páez reconoció a inicios de julio del 2019 que existe un 85% de provisión de fármacos en el HCAM. El exceso de pacientes y la falta de cumplimiento de los proveedores serían dos de las causas de la falta de medicinas en el Hospital, dijo.



Páez además detalló que los proveedores no entregan oportunamente los fármacos y, en ocasiones, no cuentan con la materia prima para la producción del medicamento.



Marco, de contextura delgada y talla pequeña, ha tenido que adquirir la medicina fuera del HCAM. El costo de la caja de 20 pastillas es de USD 12. Él requiere 24 diarias, por lo que en un mes destina cerca de USD 360 –similar a un salario básico ecuatoriano que alcanza los USD 394–.



“Necesitamos esas medicinas para calmar los dolores fuertes de estómago y para que el páncreas funcione correctamente”.



Miguel Peña, de 52, y Alex Enríquez, de 44, apoyaron el pedido de Marco. Ambos son padres de niños con esta enfermedad genética. Ellos se reunieron la mañana de este viernes 19 de julio del 2019 en el Hospital para pedir una reunión urgente con las autoridades. El objetivo: solicitar la dotación oportuna de la medicina.



El hijo de Miguel tiene 11 años y le detectaron la enfermedad a los 7. El niño toma más de 20 cápsulas, es decir, cinco con cada alimento. Además acude a terapias para evitar un daño en sus pulmones.



“La atención en el Hospital es buena pero se requiere de las medicinas para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Además escuchamos que nos quieren cambiar a genéricos y eso nos preocupa”.



Miguel recordó que no es la primera vez que falta el medicamento. Los micronutrientes y las fórmulas para hacer nebulizaciones están en el listado de faltantes y que son parte del tratamiento de su pequeño. "Nos hemos endeudado para comprar las fórmulas".



Pacientes y familiares ya han presentado varios documentos para mostrar su malestar frente a la falta de medicamentos. En mayo presentaron cartas a las autoridades del Hospital, a la Asamblea Nacional y a la Presidencia. Pero aún no han tenido una respuesta.



Este Diario conversó con el equipo de Comunicación del HCAM y se solicitó una respuesta sobre este nuevo requerimiento de los pacientes afiliados. Se espera un pronunciamiento oficial.