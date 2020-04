Tres pacientes con covid-19 dejaron la unidad de cuidados intensivos del Andrade Marín

LEA TAMBIÉN

Un hombre de 48 años y una mujer de 63, que dieron positivo para covid-19, recibieron el alta de la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín (HCAM), del Seguro Social. Durante dos semanas, ellos permanecieron con ventilación mecánica invasiva. Lo informó este martes 14 de abril del 2020 la casa de salud de Quito.

Una vez superada la insuficiencia respiratoria estuvieron tres días bajo supervisión médica y ya se encuentran estables en el servicio de infectología. En esta área continuarán con su rehabilitación para superar el virus conocido como SARS-CoV-2.



En este establecimiento de salud también hay una persona más que salió de UCI y que está en proceso de recuperación. Él salió la semana pasado, por lo que en total ya suman tres personas. “Cada signo de mejora constituye un aliciente para nuestra comunidad médica”, se afirma en el documento.



Los pacientes aún no han recibido el alta hospitalaria -aclaró la casa de salud- ya que no deben presentar síntomas respiratorios. Tampoco están con el alta epidemiológica que implica que ya el virus no se encuentra en su organismo. En el comunicado también se resalta que no existen contagios entre el personal médico y administrativo.



En el país se registra 7 603 casos positivos para covid-19. De estos hay 4 243 hombres, es decir, 56%; y 3 360 mujeres, lo que representa 44%. Además hay 369 fallecidos, con prueba de covid-19 y otros 436, probables, según el último informe emitido este martes 14 de abril.