Paciente infectado con la variante brasileña había participado en una fiesta en Loja

En Loja y Zamora hay preocupación. El primer paciente diagnosticado en el país con la variante de coronavirus denominada P.1, originaria de Brasil, había participado en una fiesta que se desarrolló, en un lujoso hotel de la capital lojana, con más de 70 asistentes.

Esa celebración ocurrió el 19 de marzo, dijo el coordinador de la zonal 7 del Ministerio de Salud Pública (MSP), Alfredo Vera, en una entrevista realizada por un medio de comunicación digital, al tiempo de aclarar que por la emergencia sanitaria están prohibidas las fiestas.



El paciente es oriundo del cantón zamorano de Yantzaza, donde también laboraba. La mañana de este martes 13 de abril del 2021, el gobernador de Zamora Chinchipe, Hernán Espinosa, dijo que están investigando cómo y dónde se contagió, porque según la información proporcionada por los familiares no ha salido del país.



Mientras tanto, el Coordinador Zonal dijo que ya solicitaron a las autoridades del hotel el listado de los asistentes para ubicarlos y establecer los cercos epidemiológicos, también con los familiares y las personas que tuvieron contacto.



A las cinco personas que han estado más cerca ya se les practicó la prueba PCR-RT y esperan los resultados. Vera explicó que es una cepa más letal y veloz en su propagación. “De un grupo de 10 personas podrían contagiarse seis”.



Además, dijo que no pueden acelerar la toma de pruebas de hisopado, porque hay que esperar el período de incubación del virus, para que los diagnósticos sean efectivos y no generar alarma colectiva en las familias y en la población.



El hombre infectado lleva 12 días entubado en el hospital de Seguro Social de Loja. Antes estuvo en el Hospital Básico de Yantzaza, pero tras complicarse su estado de salud fue trasladado a Loja, porque la provincia Amazónica carece de Unidad de Cuidados Intensivos.