Paciente, con posible diagnóstico de coronavirus, está en estado crítico, según Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud de Ecuador informó que el paciente, aislado por un posible contagio de coronavirus, se mantiene en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), de una casa de salud, de Quito. Su estado es crítico, informó la entidad, la tarde de este martes 28 de enero del 2020.

"Hasta las 11:00 de este martes 28 de enero, la situación del paciente es crítica y estamos a la espera de su evolución", indicó la Cartera en su comunicado.



Además, se explicó que los médicos a cargo están, de forma continua y permanente, brindándole la asistencia necesaria.



El Gobierno -se explica- continúa activado, a través de diferentes instituciones, para prevenir y detectar posibles casos de esta nueva cepa, que ha dejado más de un centenar fallecidos en el mundo.



El Ministerio hizo un llamado a la ciudadanía para que se mantenga la calma, ya que todavía no se conocen los resultados de las muestras realizadas al ciudadano chino. Es decir, aún no se conoce si es o no un caso de coronavirus. Se espera que estén listas en los próximos días, ya que fueron trasladadas a un laboratorio internacional en Atlanta (EE.UU.), se informó ayer, lunes 27 de enero del 2020.