Paciente que permanecía aislado en Hospital de Riobamba fue dado de alta

El joven, de 28 años, que regresó de Beijín y que permanecía en aislamiento en el Hospital Policlínico Riobamba para prevenir un eventual caso de coronavirus, fue dado de alta el domingo 2 de febrero del 2020. La decisión la adoptaron luego de las valoraciones realizadas durante 24 horas por los médicos encargados de chequear si presenta los síntomas como tos, fiebre, dificultad para respirar y malestar general.

El paciente estudiaba hace dos años en China y ante la presencia del virus decidió regresar a Ecuador como una forma de precaución. Héctor Pulgar, coordinador Zonal de Salud de Chimborazo, explicó que cada dos horas el paciente fue sometido a la toma de signos vitales y las valoraciones constantes, pero no presentó ningún cuadro de sintomatología respiratoria.



Aseguró que la cefalea (dolor de cabeza) con que llegó a la casa de salud ya fue tratado y por eso se decidió darle el alta. “Al paciente le estamos haciendo un seguimiento y vigilancia epidemiológica en su vivienda. En eso trabaja nuestro equipo de primer nivel de atención, es más por los antecedes de haber retornado de Beijín”.



Pulgar aseguró que hay que dejar en claro que el paciente no presentó ninguna sintomatología y tampoco no era necesario hacer una prueba para determinar un posible caso. “En el país no hay el coronavirus y la población debe mantenerse tranquila e informada por los canales oficiales del Ministerio de Salud”.



Aclaró que el ciudadano, al igual que el resto de pasajeros que llegaron al país, fue chequeado en los aeropuertos de Beijing, Hong Kong, Washington, Nueva York, Miami y Guayaquil. Fue un viaje de alrededor de 60 horas y no presentó ningún síntoma del coronavirus.



Manifestó que en este momento el joven estudiante como medida de prevención está prohibido salir a las calles, puesto que está en evaluación. “Los protocolos están activados en todo el país y uno de los hospitales centinelas para los posibles casos es el de Riobamba”.