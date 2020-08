Pachakutik va con Yaku Pérez y mira hacia el centro

LEA TAMBIÉN

Pachakutik, brazo político del movimiento indígena, es la primera fuerza de izquierda en definir su precandidato para buscar la Presidencia de la República, pero con polémica de por medio. La noche del jueves 31 de julio de 2020, el consejo político de la organización resolvió que Yaku Pérez, actual prefecto de Azuay, sea el “precandidato de consenso” para ir a sus elecciones primarias.

En ese cónclave, Pérez logró mayor respaldo que los otros dos perfiles que pugnan por aparecer en la papeleta electoral: Leonidas Iza, del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), y Salvador Quishpe, representante de Zamora Chinchipe.



El 15 de julio pasado, durante el primer consejo político de Pachakutik, se decidió ir a las primarias con un solo nombre que goce del consentimiento mayoritario. Por ello, se programaron dos reuniones con los tres nombres propuestos, pero “no hubo la predisposición de ceder las precandidaturas”. Así lo explicó Cecilia Velasque, subcoordinadora del movimiento.



Para dirimir el perfil, en el consejo político del jueves se aplicó el artículo 58 del régimen orgánico de Pachakutik, que establece que si no hay consensos se nominará al candidato que obtenga más apoyo. El Prefecto del Azuay prevaleció y se definió que él sea el precandidato, con 26 votos a favor, seis en contra y una abstención.



Pérez, quien permaneció 18 días en aislamiento tras dar positivo para coronavirus, visitó ayer la localidad de Saramaloma, donde sembró plantas nativas. El funcionario agradeció la confianza de los coordinadores provinciales del movimiento y dijo que el 22 de agosto se ratificaría su candidatura, durante las elecciones primarias de esa organización.



La resolución de Pachakutik se tomó sin la presencia de la regional amazónica de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Minutos después de que se eligiera a Pérez, se hizo pública la convocatoria firmada por Jaime Vargas, su presidente, para instalar un consejo ampliado en donde “definirán su posición en el ámbito electoral”. La cita se celebrará el próximo jueves 6 de agosto.



A pesar de que Velasque negara que existe división en las filas indígenas, en las últimas semanas la Conaie exigió a Pachakutik “suspender su consejo político”, argumentando que se pretendía definir la candidatura presidencial sin considerar su estructura organizativa. Además, se habló de “procesos direccionados”.



Pérez recordó que en materia electoral quien toma las decisiones es Pachakutik. “Independientemente de lo que decidan ellos (Conaie), Pachakutik ha decidido otra cosa”.



Tras la resolución, Leonidas Iza no se ha pronunciado. Este Diario intentó comunicarse con el dirigente indígena de Cotopaxi, pero las llamadas telefónicas no fueron atendidas.



Sin embargo, la participación de Iza aún no está descartada. Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi, aseguró que en el consejo ampliado se presentará la candidatura respaldada por las bases. “El Prefecto de Azuay tiene el apoyo de los comités ejecutivos de Pachakutik. La Conaie va a presentar su candidatura el próximo 6 de agosto, desde la estructura, y ahí se hará la recta final”.



El politólogo César Ulloa cree que hay dos alas en el movimiento Pachakutik. Una que apoya a Pérez, quien representa al sector indígena y mestizo. Y otra, más radical, que apoya a Leonidas Iza.



“En política hoy se habla más de un votante medio que de centro, un votante que no quiere ubicarse en los extremos, yo diría que con Yaku se busca un votante medio y no exclusivamente indígena, y así abrirse al electorado, porque hay que recordar las fracasadas candidaturas de Antonio Vargas o la de Luis Macas”.



Además, Ulloa cree que apoyar a Pérez es tener la seguridad de una cifras de votos confirmadas en las elecciones que ganó la Prefectura del Azuay, mientras que con Iza es “apostar a una aventura”.



Geovanni Atarihuana, director del movimiento Unidad Popular, confirmó que buscarán aliarse con los indígenas, para conformar una plataforma social con miras a las elecciones. El dirigente dice que conoce tanto a Pérez como a Iza, con quienes protagonizó jornadas de lucha social.



“No me corresponde pronunciarme por uno u otro, pero desde el ángulo de la candidatura que se escoja, el movimiento indígena debe abrir el paraguas a sectores de la tendencia y a sectores más amplios, estamos de acuerdo en eso”, dijo Atarihuana.



El Partido Socialista Ecuatoriana también hizo un llamado para conformar un frente cívico, aunque por ahora no se ha anunciado quién sería su precandidato. En una entrevista pasada, su secretaria ejecutiva, Marcela Arellano, señaló que comulgaban con algunas propuestas del denominado Foro de Acción Democrática.



Otra vertiente “progresista” la impulsa la llamada Revolución Ciudadana, bajo el nombre de Unión por la Esperanza (Unes). En esa coalición constan los movimientos Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social (FCS). Esta última organización está suspendida y podría desaparecer del registro del Consejo Nacional Electoral (CNE). Por ahora, no se han definido

sus representantes.