Pachakutik separa a Jaime Vargas y se ratifica en el voto nulo

El coordinador de Pachakutik, Marlon Santi, y su excandidato presidencial, Yaku Pérez, anunciaron que iniciarán un proceso disciplinario en contra del presidente de la Conaie, Jaime Vargas, a quien acusaron de “venderse por un ministerio” al correísmo.

El anuncio se dio este martes 6 de abril del 2021 en una rueda de prensa, en la sede de este movimiento, en Quito, después de que el sábado pasado Vargas anunciara su apoyo al candidato de Unes, Andrés Arauz, para el balotaje del domingo 11.



“Hay un proceso disciplinario. Ya el comité ejecutivo (lo) separa del movimiento y él tiene derecho a defenderse; es un procedimiento, hay un comité de ética y disciplina, pero en lo político está decidido: él no puede hablar más de Pachakutik, tomar decisiones de Pachakutik porque la única representación jurídica y extrajudicial es el comité ejecutivo”, señaló Santi. Pachakutik es el brazo político de la Conaie, organización social que decidió hacer campaña por el voto nulo.



Según Santi, hubo una reunión de Arauz con líderes de la Conaie en un hotel de Orellana y ofertas de puestos burocráticos. “Jaime Vargas se vende por un ministerio, eso no es ser líder”, dijo y también hubo alusiones a Leonidas Iza, otro de los dirigentes.



A su vez, Yaku Pérez manifestó que “va a iniciarse una limpieza del movimiento Pachakutik, porque no pueden existir más Judas, Pilatos, Caifás y otros que tratan de confundir al movimiento Pachakutik y a la ciudadanía”. Así lo dijo en referencia a que la decisión de Vargas, contraria a la decisión de la Conaie, de ir por el voto nulo, se dio en los últimos días de la Semana Santa.



“Lo que hace el señor Vargas, y digo señor porque de compañero no tiene nada, es simplemente visibilizar de manera explícita su apoyo que lo ha venido haciendo desde hace rato al oficialismo y al correísmo. El señor Vargas y unas élites por allí, cogobernaron con el señor Lenín Moreno, repartieron puestos burocráticos, y luego cuando ya se vino abajo Moreno se cambiaron, se fueron al bando del correísmo y lo que pasó en octubre (de 2019)”, expresó Pérez.



El expresidenciable apuntó que no le sorprende la actuación de Vargas y que consideró que dicho apoyo pudo gestarse en la primera vuelta o antes. “No es casual la celebración de tragos y baile en Bolivia con el señor Arauz y los encuentros que se dieron”.



Santi y Pérez responsabilizaron al expresidente Rafael Correa de pretender una “segunda ola de división” en el movimiento indígena. “El cerebro de todo esto es Correa; Correa está desesperado porque a nivel internacional se le está cayendo su discurso de ser izquierdista, ecologista, indigenista, socialista, porque no lo es”, acotó el excandidato.



Aseguraron que la designación de Diana Atamaint, actual presidenta del CNE, respondió a una cuota política de Jaime Vargas y no a un consenso en el movimiento indígena.



Pérez también denunció que Vargas “acaba de reformar el estatuto de la Conaie, sin consulta a las bases”, a un mes de que esta organización se reúna para renovar a su directiva.



Durante la rueda de prensa, Pachakutik ratificó que irá por el voto nulo en el balotaje, al descalificar a Arauz y a Guillermo Lasso, de Creo. Los dirigentes invitaron a sus simpatizantes a mostrar la papeleta. Por último, marcaron distancias con la excandidata a la Vicepresidencia, Virna Cedeño, quien comprometió su apoyo a Lasso y no pertenece a las filas de esta organización.