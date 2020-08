Pachakutik reconoce a Leonidas Iza y Jaime Vargas como precandidatos a la Presidencia

LEA TAMBIÉN

Aunque Pachakutik decidió que su precandidato a la Presidencia de Ecuador sea Yaku Pérez Guartambel, este 11 de agosto del 2020 existen dos nombres adicionales en las filas del movimiento indígena para esa dignidad: Leonidas Iza y Jaime Vargas, ambos de la Conaie.

Cecilia Velasque, subcordinadora nacional de la agrupación, confirmó que ayer, 10 de agosto, se realizó un consejo político nacional del movimiento en el que recibieron el informe del Tribunal Nacional Electoral de la agrupación.



“(El Tribunal) no ha informado que existen tres precandidaturas, entre las que se encuentran el doctor Yaku Pérez, la del señor Leonidas Iza, la del señor Jaime Vargas, son las tres precandidaturas que están inscritas hasta este momento”, explicó.



Velasque afirmó que con la Conaie existe un acuerdo de consenso que “no se ha roto”, a pesar de que Pachakutik había decidido la candidatura de Pérez. Ahora, dijo, si no hay una postura única, al postulante oficial lo decidirá la mayoría durante la elección primaria que está prevista para el 22 de agosto.



El Consejo Ampliado convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) se hizo entre el 6 y la madrugada del 7 de agosto. En el encuentro, presidido por Vargas, titular de la Conaie, se resolvió dejar sin efecto las resoluciones adoptadas durante el Consejo Político de Pachakutik, donde se eligió al prefecto de Azuay, como su precandidato presidencial de consenso para las primarias de la organización.

A través de un comunicado, se informó que la Conaie respalda a Vargas e Iza como precandidatos a la Presidencia de la República. “Quienes son compañeros militantes del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik y dirigentes de trayectoria dentro del movimiento indígena, cuyo liderazgo en todo el país es innegable”.



Dentro de las resoluciones, se exhorta que la designación de candidatos para la Presidencia, Asamblea Nacional y Parlamentarios Andinos “se realice en coordinación y participación activa, con voz y voto, de la estructura organizativa del movimiento indígena, garantizando un proceso electoral transparente”.



Velasque agregó además que las puertas para alianzas están abiertas para el centro hacia la izquierda. No obstante, descartó un diálogo con el correísmo porque creen que hubo diez años de persecución política contra los dirigentes y luchadores sociales.



“Estamos con las miras de presentar una candidatura como la alternativa que requiere este país. Hay diferencias, sí, pero esto no quita que podamos acordar y llegar de manera consensuada al 22 de agosto que son nuestras primarias. Si ese consenso no se da, definitivamente será la mayoría de la democracia interna quienes tomen la decisión”.