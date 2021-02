Pachakutik convoca marcha nacional para pedir el recuento de votos

El movimiento político indígena Pachakutik convocó este miércoles 17 de febrero del 2021 una marcha nacional para exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) el recuento de votos de los comicios del 7 de febrero, ante las denuncias de fraude hechas por su dirigente, Yaku Pérez.

El coordinador de Pachakutik, Marlon Santi, explicó a EFE que la movilización se iniciará desde la ciudad de Loja, en el sur de Ecuador, y consistirá en una marcha en dirección al centro andino del país, con parada en la localidad de Latacunga, antes de arribar a la capital, Quito, donde los participantes se manifestarán frente al CNE para expresar su reivindicación.



"La caminata incluirá varias provincias, desde el centro del país llegará al CNE, calculamos que en seis o siete días", manifestó el responsable del grupo político.



Sin poder precisar cuántas personas estima que se podrían sumar a la convocatoria, aclaró que a Quito suelen "llegar como siempre una cantidad", y que el objetivo principal es que "haya transparencia del CNE, que se abra (un nuevo conteo) voto a voto, porque nos sentimos afectados por el fraude a nuestro candidato".



Pérez, que desde la madrugada electoral del 8 de febrero mantiene que se han producido inconsistencias entre los votos asignados a su movimiento y las actas del escrutinio, tiene previsto comparecer este 17 de febrero en la sede de su movimiento para valorar la decisión adoptada anoche por el CNE, que resolvió no proceder a nuevo recuento electoral en virtud de un pacto al que habían alcanzado entre dos candidatos y auspiciado por el Consejo y la Organización de Estados Americanos (OEA).



Santi adelantó que las marchas según el llamamiento expreso del movimiento, van a ser pacíficas: "La dirigencia va a tener una guía que será socializada en el camino y las caminatas son estrictamente pacíficas. No vamos a aceptar ningún infiltrado, y cualquiera que desafíe será sometido a castigo indígena".



El CNE de Ecuador "ni aprobó ni rechazó" el martes un nuevo recuento de votos de las elecciones, propuesta que se desprendía de un pacto entre los dos candidatos que rivalizan por el segundo puesto y, con ello, el pase al balotaje de abril.



El resultado de la votación dentro del órgano electoral, terminó anoche con dos votos a favor, uno en contra, una abstención y la ausencia de uno de los consejeros, insuficiente para pasar el informe técnico jurídico que avalaba el recuento parcial en 16 provincias del país y del 100 % en la de Guayas.



"No se aprueba el informe; ni se aprueba ni se niega el informe", aclaró el secretario de la sesión tras la votación, con la que se esperaba resolver el atolladero electoral en el que se encuentra el país desde las elecciones.



En los comicios, los ecuatorianos fueron llamados a elegir a su presidente, su vicepresidente, 137 miembros de la Asamblea Nacional y cinco del Parlamento Andino.



Pero diez días después, y con el correísta Andrés Arauz en la delantera con el 32,72 % de los votos, es la puja por el segundo puesto la que origina el conflicto dentro de la sociedad ecuatoriana y la que atrae toda la atención mediática sobre el inacabado proceso electoral.



Pérez, con 19,38 %, asegura que se han producido irregularidades que le han bajado del segundo al tercer puesto, privilegiando al centroderechista Guillermo Lasso, que ahora tiene el 19,74 % de los votos.



Apadrinado por el CNE y bajo observación de la Misión Electoral de la OEA, el acuerdo trataba de poner fin a la crisis, pero el informe presentado por el director nacional de Asesoría Jurídica del CNE, Enrique Vaca, avalando el pacto y estableciendo las pautas legales para un nuevo escrutinio, no ha pasado logrado el respaldo del órgano electoral.

En unas breves declaraciones emitidas anoche, Pérez aseguró que aún tiene a su disposición recursos legales para exigir que se recuenten los votos.