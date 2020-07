La filial de Pachakutik en Cotopaxi oficializó la precandidatura presidencial de Leonidas Iza

LEA TAMBIÉN

El movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, filial Cotopaxi, lanzó oficialmente la precandidatura de Leonidas Iza para la Presidencia de la República. El viernes 24 de julio del 2020, la organización confirmó, por unanimidad de los siete cantones, el respaldo al dirigente para las elecciones primarias de su agrupación política.

Mario Alomoto, presidente del tribunal electoral del movimiento en la provincia, proclamó la precandidatura, conforme lo establece su régimen orgánico. Iza, actual presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), agradeció a 30 organizaciones que lo nominaron como precandidato. Mencionó que, si se confirma su candidatura, no estará al frente, sino “junto a las comunas, pueblos y nacionalidades”.



En su discurso, recordó su inicio como catequista desde la teología de la liberación, habló de la necesidad de que la “riqueza sea distribuida equitativamente”, pidió revalorizar la producción de los ecuatorianos y reiteró la necesidad de enfrentar la corrupción.



Señaló que más allá de si prevalece o no en la contienda, la prioridad será fortalecer todas las estructuras organizativas del movimiento indígena. “Es la fuerza organizativa la que permitió profundos cambios. La consecución de la libertad es gracias a la lucha, que es la madre de todos los derechos”.



También denunció el “latrocinio de los grandes grupos económicos” y negó que sea afín al correísmo. Además, anunció que en los próximos días se publicará un libro sobre el levantamiento indígena de octubre del 2019, en donde Iza fue uno de los líderes.



Iza pidió a las autoridades de Pachakutik que se respeten los procesos internos y que la definición de la candidatura no sea únicamente por los acuerdos y “componendas” entre dirigentes. “Esta decisión para que sea valorada y que esto conduzca a tener la fortaleza de un poder popular, debe escuchar a las bases, que sea la voluntad de la estructura organizativa del país”.



Calificó como “valiosos cuadros” a otras precandidaturas anunciadas, como la de Yaku Pérez, prefecto de Azuay y Salvador Quishpe, representante de Zamora Chinchipe. Además, si bien no ha oficializado su precandidatura, también mencionó a Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).



Asimismo, confirmó la intención de sumar fuerzas con más sectores sociales, como el gremio de los trabajadores, para conformar una plataforma popular. En el acto estuvieron otras autoridades de Cotopaxi, como el prefecto Jorge Guamán. “Es el momento que flamee nuestro poncho rojo, al servicio de la sociedad ecuatoriana”, mencionó el titular de la Prefectura.



Según el calendario electoral vigente, las elecciones primarias para definir candidatos se realizarán entre el 9 y el 23 de agosto. Los comicios para elegir Presidente, Asambleístas y Parlamentarios Andinos se efectuarán el 7 de febrero del 2021.