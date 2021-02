Pachakutik insiste en un conteo voto y pide a sus bases que se mantengan movilizadas

Pachakutik pedirá que se realice nuevamente el conteo de votos en todo el país. La tarde de hoy, miércoles 10 de febrero del 2021, Cecilia Velasque, subcoordinadora de ese movimiento político anunció que se prepara el pedido formal que se presentará ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Pedimos que se terminen de contabilizar con transparencia las actas rezagadas. Si los resultados no corresponden a la realidad del país vamos a exigir la apertura de todas las actas para hacer el conteo voto a voto", dijo la dirigente.



Velasque manifestó que los abogados de Pachakutik están armando el pedido formal para presentarlo ante el CNE. El objetivo es cumplir con todas las formalidades.



Además, el dirigente de la Ecuarunari, Carlos Sucuzhañay, señaló que en caso de que no se acepte el reconteo de votos, pedirán la anulación de las elecciones.



El dirigente de la Ecuarunari indicó que las bases de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) estarán en movilización en sus territorios. Esto quiere decir mantener su presencia en las distintas delegaciones provinciales.



En la misma tónica se expresó el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa (Conaice). Dijo que habrá una marcha pacífica sin especificar cómo se la realizaría. Solo adelantó que hay gente de las diferentes organizaciones indígenas que están movilizándose.



Las declaraciones se dieron en las afueras del Centro de Procesamiento Electoral de Pichincha, en el norte de Quito. Hasta ese lugar también llegó Salvador Quishpe, cabeza de la lista de asambleístas nacionales de Pachakutik. Pidió que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) proceda con la destitución definitiva de los actuales vocales del CNE y se nombre a sus suplentes. "Para que no siga el fraude", aseguró.

Según Velasque los veedores de su movimiento se mantendrán vigilantes del conteo que hasta el momento realiza el CNE tras los comicios generales del pasado domingo.



Por la mañana, Yaku Pérez, en Guayaquil, dijo que pidió que haya una lucha pacífica a sus bases.