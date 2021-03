Pachakutik lanza campaña para anular el voto en la segunda vuelta

El movimiento Pachakutik inició oficialmente una campaña para promover el voto nulo en la segunda vuelta de las elecciones generales de Ecuador. La agrupación subió un video en su cuenta de Twitter, en donde pide la anulación del sufragio, con la intención de que se declare la nulidad de las elecciones, conforme lo establece el artículo 147 del Código de la Democracia. La agrupación insiste en un supuesto fraude electoral.

“Si los votos nulos superan a los válidos se anulan las elecciones. Es decir, tenemos que superar la votación de Arauz y Lasso”, se indica en la grabación. Con la publicación del video, se ratifica la postura de algunos dirigentes de Pachakutik, como Marlon Santi, quienes públicamente anticiparon que votarían nulo.



Se anunció que este martes 23 de marzo del 2021 se realizará el consejo ejecutivo de Pachakutik, donde el movimiento adoptará varias resoluciones en relación a la segunda vuelta. En el video publicado en Twitter, se señala que “el voto nulo no solo anula el fraude, sino que abre la puerta a unas nuevas elecciones sin Arauz y sin Lasso”.



Yaku Pérez, excandidato presidencial de Pachakutik, no tomó partida por ninguna opción, pero envió un mensaje al electorado que lo apoyó y le permitió alcanzar la tercera votación más alta (19,39%). “Yo no ordeno ni dispongo, haced lo que su conciencia determine. No obstante, no fío ni confío en los candidatos finalistas. Nos robaron las elecciones, pero no la esperanza”.



Desde el retorno a la democracia, el promedio del voto nulo en elecciones presidenciales de primera y segunda vuelta en el país ha sido del 8,68%. El 7 de febrero pasado, en la primera vuelta de los comicios, un poco más de un millón de personas anuló su voto. Eso equivale al 9,55%, del padrón, según los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).



El porcentaje más alto de votación anulada se concentró en cuatro provincias de la Costa: Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y Guayas.



Andrés Arauz (Unes) selló su paso a la segunda vuelta, al alcanzar el 32,72% de la votación. Mientras que Guillermo Lasso (Creo-PSC) logró el 19,74% de sufragios válidos. Según los resultados definitivos proclamados por el CNE, entre Lasso y Pérez hubo una diferencia de 32 115 votos.