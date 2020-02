Consejo de Pachakutik descarta alianzas con el correísmo para elecciones del 2021

LEA TAMBIÉN

El Comité Ejecutivo de Pachakutik (PK) descartó alianzas con el correísmo. La mañana de este viernes 28 de febrero del 2020, se instaló el primer Consejo Político Nacional de esta organización política.

Marlon Santi, coordinador Nacional de PK, señaló que no tienen previsto aceptar ninguna propuesta que venga desde los cuadros visibles del correísmo. "Voy a ser sincero. Yo y otros dirigentes fuimos perseguidos durante ese régimen. Los correístas visibles no entran en la tienda política de Pachakutik", dijo el dirigente.



Sin embargo, no cerró del todo esa posibilidad. Pese a que esa es la decisión del Comité Ejecutivo, Santi dijo que "solo un congreso podría cambiar esa resolución".



El Comité Político de este viernes se instaló para empezar a delinear el proceso para definir las candidaturas a la Asamblea Nacional y a la Presidencia, de cara a las elecciones del 2021.

Santi dijo que tienen como plazo establecer los nombres hasta septiembre próximo. No obstante, esperan que hasta mayo de este año exista una reunión con todos los postulantes de su organización que buscan la presidencia para intentar un consenso que permita una sola candidatura.



"En caso de que no se logre un acuerdo tendremos que realizar las elecciones primarias", dijo Santi.



Jaime Vargas, presidente de la Conaie, Leonidas Iza, dirigente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, y Yaku Pérez, actual prefecto de Azuay, son algunos de los nombres que suenan al interior de la organización política. Sin embargo, Santi dijo que aún no hay una postulación oficial impulsada por ninguna de sus organizaciones de base.

Aún no se ha definido con qué organizaciones políticas podría haber un acercamiento. Sin embargo, Pachakutik buscará alianzas con organizaciones de la sociedad civil.

En el encuentro de Pachakutik, Santi volvió a referirse a las declaraciones de Jaime Vargas, sobre ser el segundo mandatario del país. Dijo que reconocen que hay un presidente elegido por voto popular y que las declaraciones del principal de la Conaie han sido mal entendidas.



Sin embargo, Salvador Quishpe, dirigente y parte de Pachakutik, dijo que dichas aseveraciones se pueden entender como una broma. "El vicepresidente Otto Sonennholzner puede estar tranquilo", añadió.