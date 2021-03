Pachakutik llevó actas con supuestas inconsistencias al TCE y pide que se abran 24 000 urnas

Cuatro horas antes de que terminara el plazo que tenían, los líderes de Pachakutik acudieron al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) la noche del jueves 4 de marzo de 2021 para entregar documentación complementaria a su pedido de recuento de votos.

Al sitio se presentaron pasadas las 20:00 el presidenciable, Yaku Pérez, la coordinadora del movimiento, Cecilia Velazque, el asambleísta electo Salvador Quishpe, el dirigente Jorge Herrera, entre otros, cargando carpetas en los que se leía el nombre de algunas provincias.



Quishpe indicó que eran 24 000 actas con supuestas inconsistencias correspondientes a igual número de urnas, para sustentar el pedido ante el órgano de última instancia en materia electoral.



“Pedimos que el Tribunal Contencioso Electoral razone, analice jurídicamente y ordene que se abran las urnas y se realice el reconteo porque estamos seguros que vamos a la segunda vuelta”, agregó Julio César Sarango, abogado del movimiento.



Un funcionario del TCE les advirtió a los dirigentes que las actas debían estar foliadas y sumilladas para el trámite. La semana pasada el Consejo Nacional Electoral (CNE) no dio paso a un pedido similar al no encontrar sustento.



“Nosotros nos hemos tomado el tiempo mínimo para presentar las pruebas, que son 24 000 actas, en donde constan inconsistencias numéricas, faltas de firmas tanto del presidente como del secretario”, insistió Sarango.



La causa recayó en el juez del TCE, Fernando Muñoz, quien el martes pasado requirió a Pachakutik que complete los requisitos y pruebas para poder tramitar el pedido. Si es admitido, el ente tendrá hasta 15 días de plazo para una resolución.



Quishpe argumentó que el próximo Gobierno no será legítimo si no se transparenta este proceso. “No puede consolidarse un gobierno sobre la duda, sobre la desconfianza, eso no tiene ningún sentido, para que mañana ese gobierno, sea un gobierno tembleque, falto de liderazgo, no necesitamos eso”, remarcó.



A su ingreso al TCE, y hasta el cierre de esta nota, no hubo declaraciones a la prensa por parte de Pérez, envuelto en una controversia por una reunión en la víspera con el juez electoral Ángel Torres.



Los acompañaron un grupo de simpatizantes que gritaban consignas: “El pueblo está indignado porque nos han robado nuestra decisión. Queremos transparencia, abajo el fraude. Queremos transparencia, gane quien gane”.



Normativa



El recurso subjetivo contencioso electoral es un medio de impugnación que se puede interponer en contra de las resoluciones o actos de la administración electoral por decisiones que lesionen los derechos de participación de los ciudadanos, candidatos y organizaciones políticas.

Según el artículo 138 del Código de la Democracia, se podrá disponer se verifique el número de sufragios en una urna, entre otros casos: cuando alguno de los sujetos políticos presentare copia del acta de escrutinio o de resumen de resultados suministrada por la Junta Receptora del Voto, suscrita por el Presidente o el Secretario, y aquella no coincidiera con el acta computada”.