Pachakutik pedirá aclaración del TCE y anticipó que no aceptará al nuevo Gobierno

Pachakutik pedirá al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) una aclaración de la sentencia con la que no dio paso al recuento de votos de la primera vuelta presidencial del 7 de febrero pasado.

El anuncio se dio la tarde de este lunes 15 de marzo del 2021 en una rueda de prensa conjunta entre el coordinador del movimiento indígena, Marlon Santi, y su abogado, Julio César Sarango, en la sede de esta organización en Quito.



Sarango argumentó que los jueces del TCE no habrían analizado las pruebas aportadas por Pachakutik para apelar los resultados que fueron entregados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que confirman el balotaje entre Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo).



“Son 26 000 actas, en donde claramente presentamos por provincia, por cantón, por parroquia y recinto electoral, donde existían inconsistencias. No se ha permitido revisar esas actas. También nos han negado la prueba testimonial en donde existían testigos presenciales de los hechos fraudulentos que sucedieron en las diferentes juntas", dijo el abogado.



Según Sarango, pedirán al TCE que aclare 24 puntos de la sentencia que fue adoptada por unanimidad el domingo 14 de marzo. Sostuvo que la decisión vulnera algunos derechos como la tutela judicial efectiva y ser juzgados por jueces independientes.



Marlon Santi añadió que también acudirán a la Fiscalía y a instancias internacionales con los reclamos y mostró ante la prensa unos sobres de actas de los pasados comicios que, según dijo, fueron hallados en la basura y sin la cadena de custodia.



Aunque el TCE no encontró sustento jurídico para el reclamo, el coordinador de Pachakutik remarcó que la sentencia “configura el fraude electoral ejecutado por el CNE” y que perjudica al presidenciable de Pachakutik, Yaku Pérez.



“No vamos a permitir. Si en las urnas perdimos, nuestra lucha va a ser reivindicar sus derechos en las calles. Nuestra lucha va a ser no aceptar a este gobierno que va a entrar corroído, no vamos a aceptar a ese gobierno que va a entrar mediante pactos oscuros”, apuntó.



El dirigente anunció que Pachakutik se reunirá en los próximos días para tomar una decisión sobre la votación en la segunda vuelta del 11 de abril, aunque la Conaie anticipó que irá por el nulo.



En la rueda de prensa no estuvo Yaku Pérez, quien en sus redes sociales calificó como “deplorable” a la decisión del TCE.