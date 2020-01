Pablo Flores: ‘Vamos a declarar en emergencia al poliducto’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Pablo Flores, gerente General de Petroecuador

¿Cómo reciben la demanda de Odebrecht contra Petroecuador, después de que el Estado hablara de falencias en el Poliducto Pascuales Cuenca (PPC), construido por la firma?

Con enorme indignación, porque lo que ha sucedido en los últimos años es una degradación y profundización de los daños. Esto nos confirma que la obra fue muy mal construida y tiene una cantidad enorme de errores en la construcción, la fiscalización y los diseños. Y enfrentarnos ahora a una contratista que cometió tanta negligencia en la fase constructiva, causa mucha indignación.



Odebrecht menciona que realizó la obra con los estudios contratados por Petroecuador.

El constructor tiene la responsabilidad mínima de validar la información y eso Odebrecht no lo hizo en ningún momento. No negamos que hay problemas en el diseño que hizo Caminosca, por eso en el 2015 se presentó una demanda por los daños y perjuicios que provocó ese estudio contratado en el Gobierno anterior, y que costó USD 150 millones. Esto está en fase de prueba.



¿Considera que Odebrecht es responsable de la situación en la que se encuentra esta obra?

Absolutamente, tiene una responsabilidad compartida. Hemos documentado esa información y forma parte de las pruebas que están incorporadas en el proceso judicial y esperamos desarrollarlas. La siguiente audiencia está prevista para el 31 de enero.



La firma brasileña sostiene que tiene facturas pendientes de pago por parte de Petroecuador. ¿A cuánto ascienden?



La sumatoria de lo que ellos reclaman es USD 184 millones, pero si desglosamos eso -según su posición- son USD 50 millones por facturas impagas. Ahí hay una diferencia fundamental con lo que plantea Petroecuador, porque nosotros consideramos que tenemos un saldo a favor de USD 71 millones, ya descontando las garantías por fiel cumplimiento del contrato que entregaron.



¿Cómo se determinó que Odebrecht debe a Petroecuador un total de USD 71 millones?

Eso es por la reliquidación que realizamos del contrato y encontramos que había valores a favor de Petroecuador. Se revisaron las planillas entregadas y pagadas durante la administración anterior y evidenciamos que estaban mal liquidadas.



¿Esto es parte de la defensa de Petroecuador?



Nuestra defensa está sustentada con seis exámenes especiales de la Contraloría, que confirman responsabilidades administrativas, culposas, violaciones contractuales, entre otros. No es solo la posición de Petroecuador, tiene también el aval de Contraloría, de ABS (firma contratada por el PNUD) y lo último un estudio de la Escuela Politécnica Nacional (EPN).



¿Cuáles son los resultados de este estudio?



El informe señala que la terminal se construyó sobre una quebrada y que hubo una negligencia absoluta al no haber confirmado que hay una pésima compactación de la tierra. Por ello, la EPN señala cinco recomendaciones para estabilizar la superficie, que demandan de alrededor de USD 32 millones.



¿La EPN garantiza que con estas acciones la terminal quedará en óptimas condiciones?



Según este informe, se solucionaría de manera definitiva los problemas en la terminal.



¿Cuándo se aplicarán las recomendaciones de la Politécnica en el PPC?



En la próxima (esta) semana se declarará la emergencia para acortar un poco los tiempos e iniciar los procesos. En el mejor de los escenarios, el proceso de contratación tomaría nueve meses. Tengo que encontrar un presupuesto de lo asignado para este 2020. Disponemos de alrededor de USD 900 millones, es una baja sensible con relación al año pasado que era USD 1 300. Pero somos sensibles a la política de austeridad.



¿Cuál es la situación en los otros proyectos auditados también por empresas contratadas por el PNUD?

En la Refinería Esmeraldas, los casos judiciales en contra de las empresas que participaron en la repotenciación que hizo el Gobierno anterior siguen su trámite normal. Además, está previsto un nuevo paro programado en mayo. La empresa mixta Refinería del Pacífico está en un proceso de disolución que va lento, lamentablemente.



¿Qué monto está demandando Pdvsa, socia de Petroecuador, por la liquidación?

No tenemos un valor. Cuando el liquidador emitió los comunicados consultando si consideramos que la firma nos debe algo, Pdvsa nunca respondió. Petroecuador sí lo hizo, nuestra posición es que nos debe USD 1 150 millones.



¿Qué acciones se hicieron en Monteverde?



En Monteverde se tiene este año un presupuesto de USD 18 millones para la protección catódica de los pilotes, para protegerlos de la erosión del agua y del golpe de las olas; y los diques de ataque, para que puedan llegar buques grandes sin infligir en la infraestructura del muelle.



¿Qué se ha hecho en Bajo Alto?



Los hundimientos se han detenido. Y la intervención para reemplazar ciertos equipos solo se justifica en la medida que tengamos gas natural, pero la producción de este recurso ha declinado notablemente.



Tiene 20 años de experiencia profesional en gerencia y gestión de empresas energéticas y de industria extractiva. Ha liderado proyectos en varios países.



Su formación



Con grado de Cum Laude obtuvo el Master of Business Administration de la Univ. de Notre Dame.