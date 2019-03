Pablo Dávalos: ‘El Banco de Quito permite dar crédito para la reactivación’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Pablo Dávalos es economista, especializado en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Su tesis de grado fue sobre ese organismo financiero. Esta entrevista se retrasa varios minutos, mientras un periodista de otro medio se cuela para consultarle sobre el último acuerdo del Gobierno con ese organismo.

La grabadora se apaga. Luego Dávalos va al auto de EL COMERCIO para hablar sobre su candidatura a la Alcaldía. “Disculpas, es que soy especialista en el FMI”.



¿Quién es el candidato Pablo Dávalos?

Soy quiteño, nací en un barrio muy típico que se llama La Ronda. Tengo 56 años y cuatro hijos. Mis estudios los hice en el Colegio Montúfar y en la Universidad Central. Ahí tuve una licenciatura en Economía con una tesis sobre el Fondo Monetario Internacional. Soy un académico que lee siete horas y hace ‘papers’.



¿De dónde sale esta idea de ser alcalde?

Detrás mío están organizaciones sociales. Vengo del movimiento social más importante del Ecuador, que es la Conaie, y estoy con su brazo político, Pachakutik. También hay otros colectivos como animalistas, ecologistas, jóvenes y mujeres.



Su imagen es de un analista muy cerebral. ¿Cómo le va en la política, donde hay que dejar de lado eso y mostrar emocionalidad?

No he hecho campaña sucia. Jamás he insultado a nadie. Nunca reclamé la presencia en los debates a candidatos que no fueron. Quiero hacer un tipo de política diferente, sustentada en razonamientos.



¿Y le funciona?, porque el prototipo del político ecuatoriano es ser grandilocuente y usted no es así.

Es otra forma de emoción. Es otra forma, porque le dices al ciudadano tienes un transporte que te está agrediendo, que te quita lo más valioso que tienes: el tiempo. Si tienes que pasar cuatro horas al día en un bus, que es agresivo, que no es higiénico... entonces, si le dices: te voy a devolver tu tiempo y le explicas cómo, y si es coherente, entonces el elector ya no está pensando en emociones sin fundamento.

​



¿Cuál es el núcleo de su campaña?

El Banco de Quito. El Gobierno acaba de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la primera consecuencia es que las clases medias van a perder empleo. Además, los gobiernos autónomos descentralizados van a tener menos recursos. De los 18 candidatos para alcalde de Quito, el único economista con la formación para entender qué es el FMI y las consecuencias es Pablo Dávalos. Se viene una tormenta, están los nubarrones negros, hay olas de 20 metros y hay que escoger un capitán del barco. ¿A quién escoges?

Pero ya escogimos a un economista como presidente y no nos fue bien...

Pero él tomó el barco cuando el cielo estaba sereno y ahí hizo zozobrar al barco, por lo pésimo que era.



¿Cómo ayudará ese banco a la ciudad?

El Banco de Quito permite dar crédito para la reactivación, en diferentes líneas. La primera es para pequeños artesanos, productores y micro­empresas que tendrán crédito a una tasa que no llegará al 8% al año. Significa crédito para la reactivación productiva, sobre todo en crédito hipotecario. Hay muchísimos barrios que no están regularizados y el banco les va a dar ese crédito, porque es necesario para que estén en regla, para que puedan construir el segundo piso, para que compren o vendan. Con el banco de Quito se pueden obtener hipotecarios al 5% y a 20 años, en vez de pagar arriendo.



Los emprendedores se beneficiarían...

Ahora hay tecnología para transformar la luz del sol en energía. Imaginemos que el banco genera dos líneas de crédito, una para que haya microempresarios que hagan paneles solares y células fotovoltáicas y la otra para que los hogares puedan endeudarse en esos paneles y ser sustentables en energía eléctrica. Lo que antes pagaba de luz ahora lo hará en su propio transformador. ¿Qué le parece?



Bien, pero recuerdo que en el 2006 Álvaro Noboa ofrecía viviendas y Rafael Correa propuso casas con paneles solares y fue algo que nunca ocurrió. ¿Cómo financiar esto para que no quede en una mera idea?

El capital original para el Banco de la Ciudad provendrá de la negociación de la cartera vencida del Municipio, que son USD 417 millones. Tenemos la Ley de Fomento Productivo y la Ley de Casas de Valores, con ellas negociamos esa cartera vencida y tendremos el primer capital, que sería de USD 200 millones.

En lo legal hay dos posibilidades. Una, que el Presiente acoja la propuesta y la envíe como económico urgente y se apruebe en la Asamblea. Si no lo aprueban, vamos por el estatuto autonómico.



¿Consulta popular?

Sí. En el estatuto viene el capítulo del financiamiento.



Eso demora un año, ¿qué se hace en ese tiempo?

La Agencia Metropolitana de Desarrollo Local. La negociación establece que nos dan USD 50 millones y la agencia hace convenios con economía popular y solidaria. Y empezamos a formar el banco.



¿Qué propone para la movilidad?

La gente no toma buses porque son malos, antihigiénicos te hacen perder tiempo y generan acoso. Vamos a municipalizar el transporte. Vamos a crear corredores transversales que dejan a las personas en paradas de integración. Los buses serán eléctricos y con frecuencias determinadas.



¿Transporte las 24 horas?

En toda la ciudad, solo cambian frecuencias. En horas pico habrá cada cinco minutos.



Para eso, los operadores tienen que salir...

Vamos a suspender las licencias de concesión y operarán buses eléctricos del Municipio.