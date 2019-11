Pablo Dávalos dice que sigue como asesor de la Conaie

LEA TAMBIÉN

El economista Pablo Dávalos negó que haya sido separado como asesor de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Así lo afirmó a este Diario la tarde del miércoles 13 de noviembre del 2019, consultado sobre una supuesta separación.

Varios medios de comunicación informaron que Jaime Vargas, presidente de la Conaie, habría anunciado su separación.

El asesor afirmó que pasadas las 16:30 incluso sostuvo un diálogo con el dirigente para tratar la inadmisión de la Corte Constitucional (CC) al pedido que hicieron Vargas y Dávalos para la destitución de los jueces de ese ente.



“No sé de dónde salen, no sé de dónde salen esos comentarios. Hace dos minutos hablé con el Presidente de la Conaie para definir la estrategia que tiene que ver con la Corte Constitucional porque vamos a insistir en la destitución de esa Corte”.



Dávalos señaló que la organización indígena no es una estructura burocrática, la “legitimidad de la Conaie se la gana abajo, en las bases”.



El asesor realizó esta aseveración en el marco de la resolución de la Corte Constitucional en la que inadmitió el pedido de destitución que hicieron el pasado 30 de octubre Vargas y Dávalos. El 6 de noviembre, el presidente del CC, Hernán Salgado Pesantes, dispuso que la petición sea conocida por el Pleno y fue tratada un día después.



“De la revisión de los argumentos de los peticionarios, se observa que si bien es cierto que se ha indicado la omisión que sustenta su solicitud, no se ha determinado cuál de los deberes inherentes a la totalidad de los jueces ha sido incumplido con la alegada falta de admisión de un caso”, se explica en la resolución.



También se indica que “llama la atención que se haya alegado que se produjo culpa inexcusable de todos los jueces por no haberse resuelto sobre la admisibilidad de un caso, cuando es el marco jurídico el que detalla cuál es el órgano competente para efectuar el examen de admisibilidad y resolver al respecto.



En consecuencia, no se puede analizar el fondo de la solicitud, si no se ha detallado en la petición cuál de sus deberes –de la totalidad de Jueces- habría sido inobservado”.



De acuerdo con Dávalos, el pedido de ellos surgió porque los jueces no dieron paso al pedido de demandas inconstitucionales.