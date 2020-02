Otto Sonnenholzner dice que viajará a China en reprocidad del apoyo a Ecuador tras el terremoto

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, aclaró este 12 de febrero del 2020 que su anunciado viaje a China no tiene aún una fecha definida, pero que se estima que sería entre finales de marzo e inicios de abril.

Lo dijo durante una entrevista radial, en Quito. El segundo mandatario refirió que el viaje corresponde a una invitación del Gobierno chino, en el marco de los 40 años de relación binacional entre el gigante asiático y Ecuador.



“El Gobierno de China será el que determine cuándo es el momento indicado para hacer esta visita de Estado”, indicó.



Así, respondió a las críticas en su contra que se generaron tras el anuncio del viaje, a pesar de que esa nación atraviesa una crisis sanitaria desde enero, cuando se reportó el brote del coronavirus.

"Como una actitud de solidaridad y reciprocidad viajaremos a China, cuando las condiciones así lo permitan. En estos momentos, el Ecuador ha sido un verdadero amigo. Cuando hubo el terremoto, este país fue el primero en aportar para la reconstrucción", @ottosonnenh. — Vicepresidencia (@Vice_Ec) February 12, 2020

“Mi actitud no es una actitud de valentía, créame, no es mi estilo, ni mi personalidad. Mi actitud es una actitud de solidaridad, no mía sino del Ecuador, con un país que está pasando una situación compleja”, agregó.



Sonnenholzner afirmó que su anuncio ha sido gratamente recibido por el Gobierno chino, a través de sus autoridades. “Han manifestado, con estas palabras: ‘mientras el mundo le da la espalda a China, Ecuador ha sido un verdadero amigo’ y así tiene que ser”.



Recordó que China, a pesar de toda la controversia que haya existido en las relaciones, fue el primer país que ayudó a Ecuador tras el terremoto del 16 de abril de 2016.

“Cuando hubo dificultades con el hospital de Bahía, que era una donación china y que por algún litigio legal del terreno no pudo aplicarse la donación y tuvimos que poner recursos fiscales, yo fui a la Embajada china, son USD 40 millones y les digo ‘señores, no perdamos la donación, destinémosla a otro cantón’, lo estamos haciendo en Quinindé. Esa solidaridad, perdónenme tenemos que ser recíprocos”.



El vicepresidente acotó que China necesita mostrarle al mundo que se retoma la normalidad. En esa línea, dijo que si hasta finales de marzo no se supera el brote el problema ya no será sanitario sino económico.



“Está paralizada la economía que más importa y más exporta en el planeta”, advirtió. Ello, precisó, traerá grandes consecuencias para la economía mundial y ecuatoriana.

Resultados de la agenda en Europa, lucha contra la corrupción, relaciones bilaterales con China y Estados Unidos, entre otros temas de interés nacional, fueron abordados por el vicepresidente @ottosonnenh en @RADIOAMERICAEC. #TrabajamosJuntosPorEcuador pic.twitter.com/wF4gtMdUyN — Vicepresidencia (@Vice_Ec) February 12, 2020

Con la visita, se prevé tratar temas como la renegociación de la deuda, inversión, comercio. En este último punto se verá la posibilidad de que ingrese la pitahaya a ese mercado y que actualmente tiene barreras.

Respecto a los nueve estudiantes que permanecen en la ciudad de Wuhan, calificada como la zona cera de coronavirus, adelantó que tres jóvenes han expresado su deseo de no salir de China. Para el resto, se está buscando una alternativa para que sean repatriados vía Ucrania. “Estamos en coordinación con ese país”.