Otto Sonnenholzner se pronunció sobre opiniones de su padre acerca de Ruptura 25

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ramón Sonnenholzner Murrieta es el padre del vicepresidente, Otto Sonnenholzner. A pesar de que en sus redes sociales ya no está hoy, jueves 7 de mayo del 2020, un posteo en contra del entorno del Gobierno Nacional, esa opinión hizo que el segundo mandatario saliera a dar su versión.

“Cada quien es libre de opinar lo que quiera, mi padre hace comunicación hace mucho tiempo. Las opiniones de terceros, por más cercanos y queridos que sean, no son mías”, dijo hoy el vicepresidente Sonnenholzner, en una ceremonia en la Primera Zona Naval de Guayaquil.



El miércoles por la mañana apareció en las cuentas de Twitter y de Facebook el siguiente mensaje: “Hoy, después de 16 años de su fundación, han cogobernado durante este largo período Leninista-Correísta, participando en complicidad con prácticas que tanto criticaron como el nepotismo y pactando con corruptos y usando el poder para sostenerse en él y no cambiar nada. ¿Qué jodió a Ruptura 25? Y ¿Cómo nos está jodiendo Ruptura 25?”.



Ante eso, el vicepresidente aseguró: “Es la opinión de él. Yo no puedo hacer mía la opinión de terceros, por más cercanos que sean, peor las acciones. Repito, el trabajo que han hecho compañeros de gabinete, incluidos ellos, en estos días, de frentear la crisis, de parte mía no merece más que agradecimiento”.



Este Diario intentó comunicarse con Ramón Sonnenholzner. El padre del vicepresidente, en un breve chat, dijo que no se pronunciaría puesto que el asunto se había “politizado demasiado”. Luego se definió como un “libre pensador”.



En su vida diaria, Ramón Sonnenholzner se ha destacado como analista político en Radio Tropicana. Además, es parte de la Fundación Garza Roja, dedicada en su mayor parte a desarrollar temas de arte en Guayaquil.



“Nadie de mi familia es parte de este Gobierno. Esa es una gran diferencia. Mi papá es mi papá y tenemos una vida familiar y más que eso, sus opiniones no tienen nada que ver con mi trabajo”, aseguró el vicepresidente Otto Sonneholzner.