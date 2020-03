Otto Sonnenholzner: El Presidente va a presentar medidas económicas para enfrentar la crisis por el coronavirus

LEA TAMBIÉN

El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner dijo la mañana de este jueves 26 de marzo del 2020 que el presidente Lenín Moreno presentará nuevas medidas económicas para enfrentar la crisis por el coronavirus que vive el Ecuador.

“El Presidente va a presentar medidas económicas, corrigiendo o ampliando posiblemente las que ya había anunciado antes de esta crisis inicie, y para eso se va a conversar también con los diferentes sectores del país”, dijo el Vicepresidente en una entrevista con Ecuavisa.



¿Existe la posibilidad de solicitar a quienes más tienen que hagan un esfuerzo adicional?



“Yo creo que va a ser necesario y en ese sentido se está trabajando, pero será el Presidente de la República junto con el Ministro de Finanzas quienes hablen de la parte económica”



Así se refirió también al planteamiento de Guillermo Lasso, publicado en sus redes sociales la noche del martes 24 de marzo, en la que hacía cinco propuestas y un llamado a la unidad para hacer frente a la crisis por el brote de coronavirus en el Ecuador.



"El país necesita unidad, no tiene sentido las peleas entre políticos... Yo en lo personal he transmitido ese mensaje al Presidente de la República y esperamos esa misma posición del bloque legislativo. No solo es él, sino de los demás legisladores del país, porque el país necesita también soluciones que tienen que salir del Legislativo", dijo el Vicepresidente.



"Se les va a pedir a los empresarios, y lo vengo diciendo desde que empezó la crisis, sí van a perder un poco de plata, pero en este momento lo más importante es salvar vidas. Así que apelamos a la solidaridad de todas las personas que puedan arrimar el hombro y estamos seguros que vamos a contar con su apoyo", señaló.



Manejo de cadáveres durante emergencia sanitaria



¿Alcaldes han señalado que desde el Gobierno les han pedido que ubiquen terrenos que sean utilizados como fosas comunes?



Se ha hablado sobretodo con cementerios para que nos ayuden a ubicar espacios, porque muchos familiares hoy no tienen cómo hacerse cargo de sus fallecidos. No solo de covid, sino de fallecidos en general que lo siguen habiendo. No tienen ellos cómo atender esa necesidad por eso estamos hablando con parques santos, cementerios para que se nos permitan tener un espacio para que se les pueda dar un entierro como se merece un ciudadano.



¿Pero no fosas comunes?



Un espacio en un cementerio hay la posibilidad que sea un espacio común. Pero la idea es que sea en un cementerio y se ha hablado con alcaldes del país, sobretodo en Guayaquil, básicamente solo con la alcaldesa de Guayaquil, para encontrar un espacio así, y con los cementerios de Samborondón, Daule y Durán.



Esta es la semana más dura posiblemente. Esta semana tenemos los resultados de los contagios previos a las decisiones del el Gobierno nacional, a partir de la próxima semana veremos si la ciudadanía ha cooperado como esperábamos.



Según el informe de la tarde de este 25 de marzo del 2020, el país registra 1 211 casos positivos y 29 fallecidos por covid-19.



Guayas sigue siendo la provincia con el mayor número de contagios con 885 casos. Le sigue Pichincha que registra 108 casos. En total son 21 provincias de las 24 que tiene el Ecuador, que tienen casos confirmados de coronavirus.