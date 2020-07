Otto Sonnenholzner guarda reposo médico por enfermedad

LEA TAMBIÉN

El exvicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, padece hepatitis A. Así lo confirmó a este Diario la tarde de este 20 de julio del 2020. El exsegundo mandatario afirmó que está estable y que guarda reposo desde hace siete días. “Estoy con las molestias del caso, pero bien”, explicó.

Sonneholzner estima que deberá guardar reposo al menos unos diez días más. Este martes 21 de julio se someterá a varios exámenes médicos para verificar la evolución del proceso de recuperación.



También dijo que la enfermedad ha trastocado sus planes tras dejar la Vicepresidencia de la República, el pasado 7 de julio. “Salía a trabajar en un camino de unidad, pero realmente no he podido dedicarle tiempo a eso”.



Agregó que el tiempo está en contra, en referencia al proceso electoral del 2021, pues el 9 de agosto próximo arranca el tiempo establecido para las elecciones internas de todas las organizaciones políticas que definirá las postulaciones en los siguientes comicios.



Sobre la definición o no de una eventual candidatura suya, indicó: “No he podido avanzar en nada lamentablemente. Prefiero apenas la salud me lo permita insistir en trabajar para evitar la dispersión del voto”.



Sonnenholzner dejó la segunda magistratura tras haber permanecido 19 meses en el cargo. La Asamblea Nacional aceptó su renuncia y designó el pasado 17 de julio a María Alejandra Muñoz como su sucesora, la cuarta persona en ocupar esa dignidad en el gobierno de Lenín Moreno.



En su mensaje de despedida, el exvicepresidente explicó que trabajaría desde fuera de la Vicepresidencia para lograr una sociedad justa, prospera y equitativa. Aclaró que haría ese esfuerzo para que no quede duda alguna respecto al uso de recursos públicos.



Hizo un recuerdo de su paso por la función pública. “Trabajé por la unidad y con respeto, sin ver banderas políticas, sin ofender a nadie y enfocado en unir fuerzas para resolver los problemas de la gente”.



Ahora, dijo, Ecuador enfrentará una de las elecciones más relevantes de su historia y, por ello hoy el mejor servicio que se puede dar al país es trabajar en la construcción de un camino que lo lleve lejos de la inequidad, el hambre, el desempleo y la corrupción.



“Debemos enfocarnos en los objetivos comunes renunciando a cualquier interés particular, para lograr una sociedad justa, prospera y equitativa”, precisó sin confirmar si será o no candidato en los comicios de febrero próximo.