Otto Sonnenholzner: 'Resulta que cualquier fulano se acerca que le duele el oído y es discapacitado'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, se refirió este miércoles, 1 de julio del 2020, a las denuncias por el uso de carnés de discapacidad para la importación de vehículos. El Segundo Mandatario señaló que debe haber un proceso penal en contra de quienes lo otorgaron de forma ilegal.

Sonnenholzner dijo: “Ahora resulta que cualquier fulano se acerca que le duele el oído y es discapacitado. No pueden abusar de una Ley que esta hecha para gente que realmente la necesita, porque así es que logran ustedes (los que obtuvieron el carné de forma irregular) que esas conquistas retrocedan”.



El Vicepresidente reitera que “tiene que haber sanciones; ya hay una denuncia puesta. A esas personas no solo se les tiene que quitar el vehículo; tiene que seguirse una causa penal contra quienes ilegal e irresponsablemente otorgaron condición de discapacidad a quien no la tenía y quien usó esa condición de ‘discapacidad’ para beneficiarse; tiene que haber un proceso penal”.



“¿Aprovecharse de la discapacidad? ¿Aprovecharse de un beneficio que tiene un ciudadano que sufre una condición de dificultad física? ¿Aprovecharse de eso para traer un vehículo de lujo? Hay que ser un miserable”, dijo Sonnenholzner.



La noche de este miércoles, el presidente Lenín Moreno anunció seis medidas tras las denuncias sobre el mal uso de esos carnés. Entre estas están la suspensión inmediata del proceso de exoneración de aranceles, la retención de vehículos importados con carnés fraudulentos y una auditoría del Ministerio de Salud Pública “caso por caso”.



En su intervención Sonneholzner reafirmó que el Gobierno ya ha puesto una denuncia sobre estos hechos. Además informó que se han identificado 50 vehículos para ser retirados esta semana.



El tema salió a la luz tras una publicación del portal digiltal La Historia en el que se menciona a asambleístas que utilizaron ese carné para la importación de vehículos sin aranceles.



Xavier Torres, presidente del Consejo Nacional para las Discapacidades (Conadis), en declaraciones para este Diario, dijo hoy que la Ley de Discapacidades establece algunas medidas de acción afirmativas, es decir, beneficios para esta población.



Una de ellas es la posibilidad de importar un auto. Torres explicó que se permitía importar un vehículo, con un cupo de máximo USD 24 000 (valor FOB, que es el valor de la mercancía puesta en el puerto de embarque) es decir, de 60 salarios mínimos vigentes.