Otto Sonnenholzner quiere aportar a la conciliación

Otto Sonnenholzner Sper es hijo de un filósofo y poeta y de una psicoanalista.

Su familia tiene ascendencia alemana y libanesa, pero primero “soy ecuatoriano”. Eso responde a las críticas que han hecho a sus apellidos o el origen de su familia.

A pocas horas de asistir a la sesión en la Asamblea Nacional donde fue elegido y posesionado como Vicepresidente de la República recibió a este Diario, en Guayaquil.



El lunes 10 de diciembre fue un día triste. Esa tarde se realizaría el sepelio de su abuela paterna Auria Murrieta de Sonnenholzner, en Parque de la Paz en La Aurora, en la vía Guayaquil-Daule. Vestía de saco negro y casi no sonreía. Aunque contó que los comentarios en redes sociales sobre su apellido, sobre cómo se pronuncia o lo poco que lo conoce la gente en país, le había hecho sonreír.



Es un joven empresario guayaquileño de 35 años, conocido por su trayectoria de radiodifusor y una postura de conciliador entre sus colegas de radios locales. Fue presidente de la Asociación de Radiodifusores del Ecuador (AER), del Guayas, un defensor de la libertad de expresión y directivo de radio Tropicana.



Nació en Guayaquil el 19 de marzo de 1983. Está casado y tiene tres hijos.

"Yo represento a Otto Sonnenholzner, soy un ciudadano y no tengo filiación política. He sido un comunicador pluralista y una vez que sea vicepresidente representaré al Ecuador. Esa es mi función y no tengo porqué defender intereses de nadie sino los del país".



Se graduó de economista en la Universidad Internacional Chiller Campus de Heidelberg, Alemania. En Ecuador estudió en el colegio Alemán Humboldt Guayaquil, hasta el 2001 y un año más tarde culminó la secundaria en el Studienkolleg, en Munich.



Como vicepresidente señala que puede aportar en la experiencia empresarial “para poder conciliar entre los diferentes actores de la sociedad ecuatoriana”. Reconoce que el amplio apoyo de posturas de derecha y de izquierda es positivo. “Eso a mí me da una responsabilidad de ser una suerte de elemento de conciliación adicional que va alineada en la línea de Gobierno”.



La vida de su familia cambió desde la noche del miércoles 5 de diciembre del 2018, cuando el presidente Lenín Moreno lo llamó para proponerle que encabezara la terna para vicepresidente. Le pidió al Mandatario una hora, lo consultó a su esposa que estaba a su lado y le dio la respuesta positiva a Moreno.