El vicepresidente Otto Sonnenholzner pidió a ecuatorianos seguir las medidas contra el covid-19: 'Si no lo hacemos no habrá médicos o enfermeras suficientes para atender a la población y llegará la hora de decidir a quién salvar'

El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, dirigió la tarde de este 24 de marzo del 2020 un mensaje a la nación. Esto en medio de la emergencia sanitaria que enfrenta el país por la epidemia del covid-19. En la cadena, Sonnenholzner hizo énfasis en la importancia del aislamiento para limitar el número de contagios de la enfermedad. "Si no lo hacemos no habrá médicos o enfermeras suficientes para atender a la población y llegará la hora de decidir a quien salvar y a quien no".

Sonnenholzner criticó a quienes incumplen las medidas de aislamiento. "Por culpa de esos inconscientes ya somos el segundo país de América Latina en número de contagios después de Brasil", aseguró antes de hacer énfasis en que "el mayor enemigo debe ser el virus y no la desobediencia".



Alertó que, de elevarse el número de contagios, se tomarán medidas más drásticas e hizo un llamado a los empresarios a colaborar por un bien mayor, salvar vidas. "La historia no perdonará a quienes pudiendo sacar adelante al país no lo hicieron"



Rechazó además las divisiones políticas. "Ya habrá momento para la bronca política" e hizo un llamado a salvar "juntos todas las vidas que podamos".