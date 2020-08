Sonnenholzner dice no conocer a motorizados que habrían entregaron credenciales falsas de la DEA a dos israelíes 

LEA TAMBIÉN

El exvicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, dice no tener relación con dos motociclistas que habrían entregado credenciales falsas de la DEA (agencia dedicada para la lucha contra el contrabando de drogas en Estados Unidos) a los israelíes que señalaron haber hecho negocios con Jacobo Bucaram.

"Que continúen las investigaciones y que se sancione a quienes corresponda. No conozco ni tengo ningún tipo de relación con las personas en mención y espero que ninguno de estos actos delictivos quede en la impunidad", escribió este lunes 10 de agosto del 2020 Sonnenholzner en su cuenta de Twitter.



En el mensaje, el ex segundo mandatario aclaró que se está investigando a dos agentes motorizados, quienes serían parte de la caravana presidencial. "Tengo claro que existen personas que a toda costa insisten en la calumnia; esa es la forma en la que siempre han hecho política y eso es algo que la gente de bien debemos luchar por cambiar".

3/3 Que continúen las investigaciones y se sancione a quienes corresponda. No conozco ni tengo ningún tipo de relación con las personas en mención y espero que ninguno de estos actos delictivos quede en la impunidad. — Otto Sonnenholzner (@ottosonnenh) August 10, 2020



El 2 de julio del 2020, los israelíes Shy Dahan y Oren Sheinman, quien también tiene cédula australiana, dieron su versión libre y voluntaria por la investigación de enriquecimiento privado no justificado y falsificación y uso de documento falso.



Oren detalló que uno de sus amigos en Ecuador, a quien identificó como Bryan le dio las credenciales de la DEA. Y que él consiguió esos documentos de motorizados que acompañaban a Sonnenholzner. Aquí un extracto de la versión rendida ante la Fiscalía:



Fiscal: ¿De dónde obtuvo las credenciales que le encontraron el día de la aprehensión?



Oren: Bryan me entregó esas credenciales junto a unos policías. Me entregó una credencial. Eso fue en Quito en el mes de abril, en casa de Bryan. Bryan entregó esas credenciales y unos policías se la entregaron a él, son los policías que trabajan para él, unos policías que acompañan al Presidente, que vivían en el mismo edificio. Ellos viajan en moto todo el tiempo y escoltaban al vicepresidente Otto. Son policías de tránsito, creo yo, que acompañaban al vicepresidente Otto. Yo sé los nombres.

Luego, el israelí, que fue herido la madrugada del sábado, precisó cómo se concretó la entrega de las credenciales.



En su versión ante la fiscal detalla que Bryan les pidió "miles de dólares" para la entrega de las credenciales y que ese dinero íntegro los iba a entregar a los agentes. Dijo que cuando se hizo la transferencia bancaria, uno de los uniformados arribó en su moto para decirles que ya estaba concretada la transacción.



Incluso, en la versión señala que los agentes los acompañaban en la entrega de insumos médicos en Quito y que se hicieron varios depósitos a su nombre. Recordó que se transfirió un día USD 3 700 y otro USD 5 000. "Bryan nos indicaba que le debíamos dinero por la seguridad y protección de los policías".



Shy Dahan, quien murió el sábado tras recibir golpes con un objeto contundente en su cabeza, también habló del pago a los agentes. Lo hizo en su versión ante la Fiscalía.



"Bryan nos obligó a portar estas credenciales para proteger la mercadería ya que no contábamos con recibos y en el caso de que fuéramos detenidos por la Policía mostráramos esas credenciales o lo llamáramos a él o a uno de los policías que eran amigos de él". En la versión da a conocer los cargos de quienes se habrían beneficiado de sus depósitos.



Según Dahan, a ellos también les ofrecieron placas para autos diplomáticos, pero que él no aceptó poner en su vehículo con el que se trasladó a Guayaquil para concretar días después supuestos negocios con Jacobo Bucaram, hoy prófugo e investigado por asociación ilícita y venta ilegal de insumos médicos durante la emergencia.



Los israelíes fueron detenidos el 1 de junio en la vía Guayaquil-Salinas en un control policial. Los agentes encontraron dinero en efectivo y credenciales con logotipos del Ministerio de Relaciones Exteriores que supuestamente los acreditaban como parte de la DEA en Ecuador.