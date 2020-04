En Otavalo se aprueba ordenanza con medidas para evitar propagación del covid-19

LEA TAMBIÉN

En el cantón Otavalo, provincia de Imbabura, se promulgó una ordenanza de Bioseguridad sanitaria temporal para evitar la propagación de covid-19.

La normativa, que fue publicada el lunes 13 de abril del 2020, en la Gaceta Municipal, rige para controlar el uso obligatorio de mascarillas y restricciones en movilidad de personas, la venta de productos a domicilio y la logística de abastecimiento en locales comerciales.

La concejala Lourdes Altalima señala que la ordenanza incorpora un protocolo para normalizar disposiciones de seguridad sanitaria y técnica, como una medida de prevención para frenar la expansión del coronavirus.



Uno de los artículos establece que toda persona utilice de manera obligatoria las mascarillas, para evitar la transmisión del virus. Estas pueden ser de fabricación quirúrgica o artesanal.



Para quienes no cumplan esta regla se considera una infracción leve, por lo que serán sancionados con el 10% del salario básico (USD 40).



La ordenanza, igualmente, contempla que en locales comerciales que distribuyan productos de cualquier índole deben contar con gel antiséptico para el uso de clientes. Además es obligatorio la instalación de elementos para desinfección de calzado en el ingreso y salida de locales de comercio.



Para los propietarios que incurran en esta contravención grave habrá un multa del 20% de una remuneración (USD 80). En caso de reincidencia se procederá a la clausura del local.



Los conductores de transporte comercial que no desinfecten sus unidades al inicio y al final de la jornada serán multados con el 50% de un salario (USD 200). Igual sanción se aplicará a los profesionales que no utilicen mascarillas o que transporten pasajeros que no tengan este elemento.



La concejala Altalima explica que todos los recursos económicos que se recauden se destinarán a la atención durante la emergencia sanitaria en el cantón. Habrá un período de cuatro días para difundir esta ordenanza a la ciudadanía.