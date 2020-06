Otavalo y Cotacachi siguen en semáforo rojo para prevenir aglomeraciones por el Inti Raymi, San Pedro y San Juan

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los cantones Otavalo y Cotacachi, en la provincia de Imbabura, permanecen con el semáforo rojo. Así lo ratificaron el 23 de junio del 2020 los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) de las dos localidades, para evitar la aglomeración de personas durante las celebraciones del Inti Raymi (Fiesta del Sol), que se extienden hasta fin de mes y coinciden con San Pedro y San Pablo. La medida busca contener contagios del covid-19.

Este viernes 26 de junio se mantienen con la misma restricción otros 34 cantones de Ecuador. En ese grupo están jurisdicciones de Carchi, Chimborazo, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Sucumbíos, Orellana, Loja y Azuay. En tanto, 180 cantones han pasado al semáforo amarillo y otros cinco al verde (Daule, Aguarico, Salitre, Mocha y Sevilla de Oro).



En Cotacachi y Otavalo la medida prevé controles en el espacio público en el contexto de las celebraciones. Están prohibidos los actos masivos y rige una restricción de movilidad de personas durante el toque de queda de 18:00 y 05:00.



En Cotacachi, además, se resolvió impedir la comercialización de bebidas alcohólicas y artesanales (chicha), así como las ventas ambulantes en el marco del Inti Raymi. También se solicitó a las autoridades de control que intensificaran los operativos en las zonas urbanas y rurales.



El alcalde de Otavalo, Mario Conejo, considera que es complicado que mediante una resolución se logre que la gente se quede en casa. Explica que el Inti Raymi es una celebración que no necesita organización. “Cuando llega el 21 de junio la gente sale a bailar, en un encuentro con la Pachamama”, comenta.



En Cotacachi, la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la también se comprometió a no realizar este año la toma de la plaza. Aunque, autorizaron a los presidentes de las comunidades socias decidir sobre si celebran o no en el interior de sus jurisdicciones o casas, pero con todas las medidas de bioseguridad.



En Imbabura durante junio se celebran el Inti Raymi (desde el 21 de junio), las fiestas de San Juan, San Pablo y San Pedro, el 29.



Los COE de Otavalo y de Cotacachi tienen previsto reunirse el 1 de julio para realizar una evaluación y decidir un posible cambio de semáforo rojo a amarillo. En tanto, los cantones Ibarra, Antonio Ante, Pimampiro y Urcuquí se encuentran con el semáforo amarillo.