OTAN avisa a Rusia de que se acaba el tiempo para que cumpla tratado nuclear

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió este lunes 3 de diciembre del 2018 a Rusia de que "se acaba el tiempo" para que vuelva a alinearse con el tratado para la eliminación de armas nucleares de medio y corto alcance (INF, por sus siglas en inglés) y confirmó que los aliados estudian cómo abordar la situación.

"Todos sabemos que se nos acaba el tiempo (...) Tenemos un tratado de control de armas que no respeta una parte", indicó Stoltenberg en una rueda de prensa previa a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que se celebra el martes 4 y el miércoles 5 de diciembre en Bruselas.



El político noruego dijo que es "pronto para mí hoy anunciar lo que los ministros decidirán y concluirán mañana. Pero todos están de acuerdo en que esto es muy serio, porque el INF ha sido muy importante para la seguridad de Europa", comentó.



"La situación como está ahora no puede continuar y los aliados están discutiendo en este momento cómo abordar esta muy grave situación", afirmó.



Stoltenberg insistió en que Rusia garantice un total cumplimiento del INF "de manera transparente y verificable".



Los aliados están "preocupados" por el nuevo misil que está desplegando Rusia en Europa, "capaz de llegar a capitales europeas en minutos", indicó el secretario general aliado.



"Estamos evaluando las consecuencias de lo que está pasando. Tomaremos las decisiones necesarias para que todos los aliados estén seguros y seguir garantizando una defensa y disuasión creíbles", recalcó.



Jens Stoltenberg afirmó que la OTAN "no es un espejo de lo que hace Rusia, avión por avión, misil por misil o tanque por tanque".



"Queremos asegurarnos de que tenemos las capacidades necesarias, la disposición necesaria para proporcionar una disuasión creíble, porque sabemos que esa es la mejor manera de evitar un conflicto", señaló.



En tal sentido indicó que "cuando vemos que Rusia despliega nuevos misiles y refuerza capacidades nosotros respondemos, no copiando exactamente lo que ellos hacen, sino de forma proporcionada y firme", y recordó que la Alianza ya ha desplegado batallones en su flanco Este y que los aliados europeos y Canadá han incrementado su gasto en capacidades.



Stolteneberg volvió a insistir en que Rusia libere a los barcos y militares ucranianos capturados en el estrecho de Kerch y que permita la libre navegación de naves militares y civiles de Ucrania en la zona del mar de Azov.