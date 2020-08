Ministro de Defensa exige a Sea Shepherd y otras organizaciones respetar leyes de Ecuador

LEA TAMBIÉN

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, enfatizó hoy, viernes 14 de agosto del 2020, que no se permitirá que organizaciones ambientalistas pretendan “infiltrarse en las instituciones del Estado” y hará respetar su soberanía en la protección de Galápagos.

“Pueden participar, pueden apoyar, pero no se pueden infiltrar en las instituciones para adquirir poder y querer someter, ejemplo, con nombres exactos: Sea Shepherd (...). Las organizaciones que son muy bienvenidas, que nos ayudan a proteger, a cuidar, tienen que sujetarse a lo que dice la Constitución, las leyes y las instituciones responsables para su manejo”, dijo.



La organización Sea Shepherd había emitido semanas atrás un comunicado en el que señalaba que está investigando la "presencia de buques pesqueros entre la Reserva Marina de Galápagos y las aguas soberanas de Ecuador” y determinó que esta “no es técnicamente ilegal, pero viola el espíritu del área marina protegida”.



Durante una comparecencia en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, Jarrín subrayó que la investigación de los delitos acuáticos como la pesca ilegal es algo que le corresponde a la Fiscalía General del Estado.



“La soberanía está en Cancillería y en Defensa de todo el territorio nacional y de todo lo que está establecido en la Convención del Mar. No puede intervenir ninguna organización por de gran utilidad que sea, en primer lugar para imponer sus intereses o competir, o disminuir la efectividad de Cancillería y del Ministerio de Defensa”, dijo el funcionario.



Jarrín exigió respeto a la soberanía nacional. “Esto no lo hace solamente Ecuador con su mar territorial, con su zona económica exclusiva, con sus islas Galápagos, de igual forma lo hace Brasil con su Amazonía”, puntualizó.

Entretanto, a las afueras de la Embajada de China en Quito se concentraron esta mañana activistas para rechazar la presencia de buques pesqueros cerca de la zona económica de Galápagos.