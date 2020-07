Ministro de Defensa advierte de flota china está en aguas internacionales; es monitoreada por corbetas, guardacostas, avión y helicópteros

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ministro de Defensa Oswaldo Jarrín se refirió la mañana de este jueves 23 de julio del 2020 a la flota de navíos chinos que se encuentra cerca a la Zona Económica Exclusiva Insular (ZEEI).

Aseguró que hace un mes detectaron la presencia de los barcos y alertaron al Ministerio de Relaciones Exteriores, pues las naves surcan aguas internacionales.



"Si saben las fronteras que están establecidas en el mar no van a ingresar. Y si ingresan pasará lo que ocurrió en el 2017: serán incautados", advirtió.



Según Jarrín, la flota naval ecuatoriana, conformada por corbetas, guardacostas, avión y helicópteros realiza la exploración aeromarítima para que no se viole el espacio marítimo nacional.



Además, subrayó que la pesca ilegal no es el único problema que enfrenta el país en el mar. También hay narcotráfico, terrorismo y piratería. Por eso dijo que en reuniones binacionales ha recibido la aceptación de Colombia y Perú de sumarse a la Cooperación de Seguridad Marítima Regional para mejorar el control.



Hace una semana, la Armada del Ecuador alertó sobre la presencia de 260 barcos de bandera extranjera que se acercaban hacia la ZEEI.



La flota estaría integrada por embarcaciones pesqueras, de abastecimiento y buques de bodegaje, señaló la Armada.



En el 2017, guardacostas interceptaron al buque Fu Yuan Yu Leng 999, que había ingresado ilegalmente dentro de la reserva marina de Galápagos. En las bodegas de esa embarcación china se encontraron unas 300 toneladas de pesca, incluidas especies vulnerables de tiburones.