Oswaldo Jarrín: ‘Ecuador se reinsertó al sistema internacional’

¿Qué dejaron las maniobras militares Unitas que se desarrollaron en Ecuador y a las que asistió, por ejemplo, la Armada de los EE.UU.?

Internamente, esto nos permite analizar cuál es la capacidad estratégica que tiene la fuerza Naval. Es una prueba para darnos cuenta a qué nivel se llegó en cuanto a equipamiento y operatividad.

¿Cómo se encuentran en cuanto a equipamiento?

Con su capacidad industrial y tecnológica, Ecuador, a través de Astinaves, repotenció tres corbetas. No hizo falta mandarles al exterior. Además, tuvimos transferencia de tecnología, para actualizarles con los equipos de mando, control y sensores.



En cuando a la operatividad, ¿cómo se encuentran?

Con estas maniobras se ve en qué condiciones está una fuerza Naval para cumplir misiones de alto nivel, qué capacidad de mando tiene, planificación, entrenamiento y capacidad de alistamiento.



Ahora, internacionalmente, ¿qué dejan estas tareas?

Al participar con 12 países nos damos cuenta si hay o no capacidad de comunicación y de planificación. Al ser sede de las maniobras Unitas, Ecuador comandó todo. Entonces, hemos cumplido con estándares internacionales de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).



Quiere decir que nos comunicamos en el mismo lenguaje militar, de planificación y de toma de decisiones. Antes estábamos aislados de la OTAN. 10 años aislados de todos los países, sobre todo de EE.UU. En este momento, Ecuador está trayendo 13 lanchas, ocho aviones de entrenamiento, seis helicópteros de la OTAN. Es decir, Ecuador se reinsertó al sistema internacional. No nos hemos quedado reducido a países del Alba.

En la práctica, ¿para qué sirven estas maniobras Unitas?

En este momento no hay una amenaza entre Estados. Entonces estamos trabajando en seguridad cooperativa. Los países aportan, se cooperan para afrontar amenazas asimétricas, como son el narcotráfico y crimen organizado. Tener un mar seguro significa apoyar al crecimiento económico. Si tenemos mar seguro, tránsito marítimo seguro, puertos eficientes, actividades de comercio y pesca estamos aportado al desarrollo de las naciones. Hoy, los narcotraficantes tienen dos corredores, que cruzan alrededor de las Islas Galápagos, para ir al norte. Y la estrategia del Ecuador está en establecer el

triángulo de seguridad con Colombia y con Perú. Ahí está la utilidad nacional.



¿Cuánto le costó al país ser sede de estas maniobras?

Alrededor de medio millón de dólares. Todo fue cubierto por Estados Unidos. Cada país cubre el desplazamiento, pero los gastos de la maniobra fueron cubiertos por los EE.UU.



¿Qué implican esos gastos?

Combustible, aceites, reabastecimientos, alimentación para las delegaciones, hoteles. Es decir, gastos administrativos. Lo más importante es que los estándares de rendimiento y capacidad profesional están establecidos por el orden internacional, por la OTAN.

Su trayectoria.



Es General de División en servicio pasivo. Estuvo en el Ministerio de Defensa entre el 2005 y el 2006. Además, fue Subsecretario de Defensa.