Demócrata O'Rourke dice que retórica de Trump recuerda la Alemania nazi

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Beto O'Rourke, comparó los ataques de Donald Trump hacia los inmigrantes con la Alemania nazi, diciendo en un evento de campaña que una retórica similar se podría haber escuchado durante el Tercer Reich.

Dirigiéndose a una reunión del ayuntamiento de Carroll, Iowa, el jueves 4 de abril del 2019, por la noche, O'Rourke recordó cómo Trump atacó a los inmigrantes mexicanos calificándolos de "violadores" y se refirió a algunas personas que buscan ingresar al país como "animales" y una "infestación".



El excongresista de Texas también señaló otro comportamiento preocupante de Trump, incluyendo su esfuerzo por prohibir el ingreso de todos los musulmanes al país, y su aparente defensa de los nacionalistas blancos en un mitin en 2017 en Virginia.



"Ahora no nos sorprendería si, en el Tercer Reich, se describiera a otros seres humanos como una infestación, como una cucaracha o una plaga que querrías matar", dijo O'Rourke a los asistentes, según un video publicado en su página de Facebook.



"Pero hacer eso en 2017 o 2018 en Estados Unidos no tiene sentido". En un tuit de junio pasado, Trump reprendió a los demócratas de ser "el problema" y dijo que "no les importa el crimen y quieren que los inmigrantes ilegales, sin importar lo malos que puedan ser, se viertan e infesten a nuestro país, como MS-13".



Trump menciona con frecuencia a la Mara Salvatrucha, MS-13, una banda criminal particularmente brutal que opera en Estados Unidos y Centroamérica.



O'Rourke ocupa el cuarto lugar en el campo demócrata de al menos 17 candidatos, incluyendo al senador liberal Bernie Sanders, y al que pronto podría ver sumarse el exvicepresidente Joe Biden.