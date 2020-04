El Oro es la segunda provincia con más muertes por covid-19

LEA TAMBIÉN

En El Oro hay temor de que el covid-19 se expanda al punto de que ocurra lo mismo que ya vivió Guayas, la provincia con más muertos en el país. Por ahora, las cifras oficiales revelan que los fallecimientos confirmados suman 56, por lo que la letalidad llega al 21%, tomando en cuenta los positivos del coronavirus; hay 25 fallecidos más con diagnóstico probable de covid-19.

Según el Registro Civil, en la provincia se registraron 200 defunciones en marzo y en la primera quincena de abril ya sumaron 157, pero la entidad no diferencia cuántas de estas muertes corresponden a este letal virus. Sin embargo, el prefecto Clemente Bravo cree que hay un subregistro enorme y calcula que la letalidad es mucho mayor. “La gente está muriendo en las calles, en sus casas... y no vemos que el Gobierno Nacional haya puesto toda la atención, pues la crisis también es de hambre”.



La provincia registra 266 casos confirmados y está en espera de los resultados de pruebas de 311 sospechosos, de los cuales 47% es de Machala.

El virus se ha extendido a 11 de 14 cantones; Marcabelí, Chilla y Balsas no reportan infectados. Esto ubica a la provincia en el quinto lugar de más contagio del país.



Los cantones más golpeados por la pandemia son Machala y Santa Rosa, con 127 y 50 enfermos, respectivamente. La capital orense, de289141

habitantes, tiene una densidad poblacional alta: 875 personas por cada km², y hasta ayer registró 4 infectados por cada 10 000 habitantes.

El Municipio de Machala adecuó un espacio en el cementerio municipal para sepultar a fallecidos por el covid-19. Santa Rosa es más pequeña y menos populosa, pero tiene 6 contagiados por cada 10 000 ciudadanos, de acuerdo con los casos confirmados por el Ministerio de Salud Pública (MSP).



La desobediencia ciudadana y la falta de personal para el control de la movilización preocupan en Santa Rosa. Su alcalde, Larry Vite, calcula que 35% de la población se vuelca a las calles y no acata las recomendaciones. Las compras en mercados se deben hacer por el número de cédula, para evitar aglomeraciones. Por otro lado el personal de primera línea -entre militares y policías- entró en cuarentena, y “esto mermó la capacidad de hacer cumplir las disposiciones”, según Vite.



Otro problema que destaca el Prefecto es el “irrisorio” número de pruebas de diagnóstico. “La enfermedad avanza exponencialmente y los resultados llegan cuando la persona está muerta”, señaló.



Frente a esto, el GAD provincial adquirió 10 000 reactivos para pruebas, los cuales están siendo desaduanizados en Guayaquil y se prevé comenzar a realizarlas esta semana. La importación desde China a un costo de USD 1 millón, incluye 2 000 capas médicas, 3 000 protectores para el rostro, 100 000 pares de guantes y 50 000 mascarillas, y en un mes se espera recibir 40 respiradores artificiales.

Por su parte, José Prócel, coordinador Zonal 7 del MSP, explicó que a diario se toman de 15 a 20 muestras en cada distrito y se envían al laboratorio del Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación de Cuenca, para su procesamiento. A nivel de la provincia se mandan 80 muestras diarias, en promedio.



Adicionalmente, El Oro tiene 133 camas en los hospitales, los que tienen mayor número son el Teófilo Dávila (HTD) y del IESS Machala (49 y 55 camas, respectivamente).



En el HTD se ampliará a 188 camas y se implementarán 15 más en el antiguo hospital del cantón Piñas, donde se atenderán pacientes leves, que no requieran ventilación.



Cinco cantones están con menos de 20 casos. Estos son: Huaquillas, Pasaje, El Guabo, Arenillas y Piñas; mientras que Portovelo registra una decena. Hay tres ciudades con menos contagios: Zaruma, Atahualpa y Las Lajas. Chilla, que no registra casos, se ha blindado con cinco controles en el perímetro interno y externo y no permite el ingreso a quienes no sean residentes fijos. El Municipio facilita el transporte a comerciantes que salen a abastecerse de víveres y también a los agricultores que llevan sus productos hasta Pasaje y Machala.