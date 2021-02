Organizaciones sindicales convocan a movilización y piden renuncia del CNE

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y organizaciones afines convocó a una movilización para el próximo martes 23 de febrero de 2021 para exigir transparencia en el proceso electoral y recuento de votos.

El llamado se dio en una rueda de prensa la mañana de este viernes 19 de febrero del 2021. Mesías Tatamuez, presidente del FUT, manifestó que la movilización irá hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, y apuntó que respaldan las marchas organizadas por Pachakutik.



“Llamamos en plena pandemia a una movilización por la irresponsabilidad de los cinco miembros del Consejo Electoral”, dijo, tras asegurar que esta acción se dará bajo los protocolos de bioseguridad por el covid-19.



Tatamuez exigió “que se haga respetar el acuerdo” al que llegaron los presidenciables Yaku Pérez (Pachakutik) y Guillermo Lasso (Creo) hace una semana para el recuento del 100% de votos en Guayas y al 50% en otras 16 provincias.



“Que se haga respetar ese acuerdo y que los candidatos digan al país que por lo menos ellos tienen honradez y honorabilidad de respetar la palabra”, expresó Tatamuez.



El dirigente consideró que el “Consejo Electoral, por ética, debe renunciar y que pasen los suplentes para (organizar) la segunda vuelta porque no nos han demostrado honradez ni ética”.



El coordinador de la Comisión Anticorrupción, German Rodas, apuntó que “todo el proceso electoral está desconfigurado por la acción irresponsable a la que nos ha conducido el CNE”.



“El acuerdo debió haberse cumplido. Democracia, ética, transparencia, equidad son palabras fundamentales en los compromisos. No haberlo cumplido fue orquestado por el CNE, ellos orquestaron el mecanismo para aparecer como que no hubiese un acuerdo, destruyeron una posibilidad de construir el ejercicio democrático formal en una salida importante para el país y no nos dan certezas para la segunda vuelta. La ilegitimidad se vuelve por lo tanto una pandemia”, agregó Rodas.



Durante la rueda de prensa también participaron candidatos a asambleístas de Unidad Popular como José Villavicencio y Nelson Erazo, y líderes de otros sindicatos.



Villavicencio advirtió que “las acciones van a continuar” y que se presentarán acciones jurídicas, después de que el CNE proclame los resultados de los comicios.