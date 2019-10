Organizaciones piden a la Corte Constitucional pronunciarse sobre el aborto

LEA TAMBIÉN

Este lunes 21 de octubre del 2019, cuatro organizaciones a favor de los derechos de mujeres, niños y adolescentes exhortaron a la Corte Constitucional (CC) para que se pronuncie acerca del aborto por violación, tras la llegada del veto del Ejecutivo al Legislativo. El presidente Lenín Moreno, que envió el documento el viernes anterior, no se pronunció directamente sobre el artículo 150, pero determinó la inconstitucionalidad de la transitoria segunda del texto.

En el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) se contempló una ampliación de las causales para que el aborto no sea punible (artículo 150). Así, se buscaba la despenalización del aborto por causales como violación, incesto, malformaciones, inseminación no consentida y estupro. Mientras que la transitoria segunda se refería a la aplicación del articulado mencionado. La primera no alcanzó los votos en el Legislativo.



Sin embargo, el Ejecutivo vetó la transitoria, ya que, entre otras reflexiones, dice: "lo dispuesto en la disposición transitoria segunda dependería de una norma vigente con anterioridad". Pero también se menciona que hay una ambigüedad porque difiere con los derechos de todas las personas como el de la vida o el de las víctimas de violencia.



Con ello se abrió una puerta para que la Corte hable sobre este tema, explicó la activista Virginia Gómez de la Torre. Ella es integrante de la Coalición Nacional de Mujeres. “Así logrará poner fin a la inacción del Estado ante los derechos de las mujeres”.



Gómez de la Torre, además, sostuvo que el Estado incumple con las recomendaciones de los tratados internacionales, que piden a Ecuador que se despenalice el aborto por violación. Dichas observaciones datan del 2012.



“La Corte ecuatoriana no puede ser menos que la colombiana, que despenalizó el aborto en el 2016. La argentina hizo lo propio en el 2012”.



Al finalizar su intervención, la activista insistió que “saludamos que se abrió esta puerta y esperamos que en un mes la Corte tenga un fallo constitucional a favor de las mujeres”.

Colectivos de niñas y mujeres exhortan a la Corte Constitucional a pronunciarse por la despenalización del aborto para víctimas de violación, tras veto presidencial al COIP. "Se abrió una puerta", dice Virginia Gómez de la Torre, de la Coalición de Mujeres



Una visión similar tiene Angélica Porras, abogada constitucionalista. Para ella, esta entidad tiene tres alternativas para tratar el tema: el veto presidencial a las reformas al COIP; una demanda sobre el vigente artículo 149; y una acción por incumplimiento de norma, ya que existen al menos cinco recomendaciones de comités internacionales para la aplicación de esta norma. Entre ellos están el Comité de Derechos Humanos, el de Derechos de los Niños, el de Económicos y Sociales.



Ante ello plantean que la Corte llame a una audiencia pública para recoger las diferentes posturas y tomar una decisión con conocimiento de causa.



Manuel Martínez, del Pacto por la Niñez y la Adolescencia, en cambio, explicó que al no aprobarse la despenalización del aborto, las autoridades van en contra del interés superior del niño, niñas y adolescente, que es uno de los principios fundamentales en un país.

En Ecuador se han registrado 13 000 embarazos de niñas entre los 9 y 14 años, desde el 2013 hasta lo que va del año. Según el COIP vigente se considera violación toda relación sexual con niños y adolescentes menores de 14.