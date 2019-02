24 organizaciones políticas se juegan su existencia en las seccionales

LEA TAMBIÉN

Su vida jurídica se definirá el próximo 24 de marzo del 2019. Ocho partidos nacionales y 16 locales intentarán no desaparecer, tras llegar a ese proceso electoral con ‘tarjeta amarilla’.

Sociedad Patriótica (PSP), Avanza, Centro Democrático (CD), Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA), Unidad Popular (UP), Compromiso Social (FCS), Concertación y Unión Ecuatoriana (UE) son los partidos y movimientos nacionales que conforman este listado. Sus directivos confían en sus estrategias.



Para ello prevén reforzar los territorios considerados como bastiones y la promoción de candidaturas ‘potentes’. También, el trabajo para el fortalecimiento de las bases, las alianzas con organizaciones locales y el recorrido puerta a puerta.



Los grupos nacionales que están en alerta son los que no cumplieron con el numeral 3 del artículo 327 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia. Esto es: no obtener el 4% de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales consecutivas nacionales o, al menos, tener tres representantes en la Asamblea Nacional tras los comicios realizados en el 2017.

Centro Democrático prioriza el triunfo en las concejalías más que en las alcaldías. Foto: Cortesía: Centro Democrático



Ahora, el reto para mantenerse vigentes será alcanzar al menos el 8% de alcaldías o un concejal o concejala en el 10% de los cantones del país, como lo establece el mismo Código.



Gilmar Gutiérrez, director de PSP, afirmó que tienen candidaturas en el 80% del país. “Con esa participación tenemos la confianza de que se van a cumplir los requisitos para mantener al partido y salir de la tarjeta amarilla”.



La lista 3 aspira a alcanzar grandes resultados en Napo, provincia en la que él mismo es postulante para la Prefectura y que ha sido su bastión desde el 2002. También calculan ganar otras tres prefecturas amazónicas y dos en la Sierra Centro.



En tanto, Javier Orti, director de Avanza, cree que es un error trabajar para sobrevivir. En la organización, dijo, están laborando para recuperar su fuerza política y ubicarse al menos entre los seis grupos con mejores resultados. En el 2014, la lista 8 se ubicó como el segundo grupo con más dignidades, detrás del oficialismo.



Avanza alcanzó en esos comicios 38 alcaldes y un prefecto. De ese total, explicó Orti, se retuvo a 23 personeros municipales y al prefecto imbabureño. El partido presentó candidatos en todas las provincias, a excepción de Cañar y de Zamora Chinchipe.



“Hay un dato adicional que nos diferencia de los otros partidos que están en la misma situación: de los 38 alcaldes y un prefecto que tuvimos la última vez, recuperamos 23, todos van a la reelección y tienen altas probabilidades de ganar. Superaremos la meta”, indicó.



En cambio, en CD se priorizaron las listas de concejales, porque el grupo considera que captar alcaldías es más complejo. Su presidenta, Nathaly Toledo, indicó que les resulta más estratégico lograr al menos 23 concejales en todo el país, que las 18 alcaldías, que es lo mínimo que se requiere para seguir con personería jurídica.



“La intención es que sobre­viva el movimiento escogiendo a las mejores personas”. Añadió que el escenario se dificulta para la lista 1, sobre todo en los territorios en los que están participando por primera vez.



En esa línea, recordó que su cuadro más potente es Jimmy Jairala, quien busca la Alcaldía de Guayaquil. También destacó otras postulaciones, como la de Favián Aguilar en Machala y la de Ramsés Torres en Guaranda.



En AEA, el planteamiento se inició hace un año con la reestructuración de las directivas en todos los territorios. Wilson Sánchez, el presidente nacional, prefirió no adelantar criterios sobre estimaciones en los resultados, ya que cada candidato maneja su propia estrategia en territorio.



“Nuestros cuadros son personas representativas, serias, que tienen apoyo de su región sea parroquial, cantonal y provincial. Ya están recorriendo los territorios puerta a puerta, creando centrales o comités”, afirmó.



Sánchez consideró que el próximo proceso tendrá un nuevo panorama, porque no habrá la hegemonía de Alianza País, lo que deja la puerta abierta para captar dignidades. “La gente quiere una alternativa, y eso somos nosotros”.



UP “rescató” postulantes potentes e inscribió candidaturas en el 90% del país. Las estrategias consisten en las alianzas con grupos locales y la fusión de organizaciones sociales. “En esta oportunidad vamos a rebasar el porcentaje que establece el Código de la Democracia”, refirió su vicepresidenta nacional, Mery Zamora.



Ella aseguró que prevén buenos resultados, principalmente, en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Orellana y Cotopaxi. “En Esmeraldas vamos a demostrar que somos la primera fuerza”, indicó.



De su lado, Compromiso Social apuesta por lograr dignidades apalancadas a las figuras del correísmo. Las principales candidaturas están en la Costa, que es la región considerada el bastión del expresidente Rafael Correa, destacándose Manabí y de Guayas. En esta última provincia, Pierina Correa busca la Prefectura.



UE y Concertación también han emprendido un trabajo de territorio para captar votos. La primera organización resalta la candidatura de Jorge Yunda para la Alcaldía de Quito; el segundo grupo, a César Montúfar, para esa misma dignidad.



En contexto

El 24 de marzo próximo se elegirán 23 prefectos, 23 viceprefectos, 221 alcaldes, 867 concejales urbanos, 438 concejales rurales, 4 089 vocales de las juntas parroquiales y siete consejeros del Cpccs. Ellos se posesionarán el 14 de mayo del 2019.