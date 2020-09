Solo organizaciones políticas pueden objetar candidaturas para las elecciones del 2021

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolverá las dos primeras objeciones en contra de binomios presidenciales del 2021. En la fase de inscripción de candidaturas, que se extenderá hasta el 7 de octubre, las organizaciones políticas pueden presentar objeciones en contra de los postulantes a todas las dignidades.

En las recientes reformas al Código de la Democracia, se otorgó este derecho a los partidos y movimientos políticos, es decir, las personas naturales no pueden ingresar reclamos.



La dupla Guillermo Lasso-Alfredo Borrero (Creo-PSC) fue objetada por la coalición Unión por la Esperanza (Unes). Este grupo acusa a Lasso de supuestamente tener vínculos en paraísos fiscales, hecho que fue desestimado por dirigentes de Creo.



Ayer culminó el plazo para que Creo-PSC presentara sus descargos. César Monge, director de Creo, confirmó que ingresaron los documentos de defensa para desvirtuar las acusaciones “recicladas”.



Luego de la consulta popular del 2017, se estableció como requisito para la inscripción de candidaturas una declaración juramentada sobre la prohibición de tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales. Si los aspirantes vulneran la norma, podrían incurrir en perjurio.

El segundo binomio objetado es el de Unes, que ingresó la solicitud de inscripción de Andrés Arauz y Rafael Correa, pese a las inhabilitaciones del expresidente. Correa está impedido de participar en la contienda, ya que la sentencia condenatoria a ocho años de prisión por cohecho está en firme.

Además, no completó presencialmente su aceptación a la precandidatura para la Vicepresidencia. La dupla de Unes fue objetada por el movimiento Ecuatoriano Unido.



Santiago Vallejo, secretario del CNE, explicó que desde hoy corre un plazo de dos días para elaborar un informe técnico-jurídico sobre las objeciones y la calificación de las candidaturas cuestionadas, justo cuando ayer se confirmó la renuncia del director jurídico del CNE, Danilo Zurita, por motivos personales .



Unes debía entregar sus descargos hasta ayer 28 de septiembre del 2020, aunque su estrategia será esperar la “descalificación” de Correa para inscribir a Carlos Rabascall para la Vicepresidencia. Así lo anunció el propio Arauz.



Incluso, convocó hoy a un plantón permanente en los exteriores del CNE para “defender la democracia”. El candidato de Unes habla de “intentos espurios” para impedir la participación del binomio y aseguró que mantuvo encuentros con representantes de la ONU, para que se envíe una misión de observación.

Se prevé que el Pleno del CNE resuelva estos dos reclamos entre mañana y el jueves, ya que ambos binomios observados solicitaron su inscripción con 12 horas de diferencia.



Las objeciones pueden extender el plazo para calificar candidaturas. Un ejemplo es lo ocurrido con el binomio de Democracia Sí (Gustavo Larrea-Alexandra Peralta).



Diana Atamaint, presidenta del CNE, explicó que el binomio de Democracia Sí es el único calificado, luego de que el Pleno aprobara su inscripción tras cuatro días de trámite.



El informe de calificación no estuvo exento de críticas. Enrique Pita y Luis Verdesoto, consejeros de minoría, cuestionaron que no se haya precisado que los postulantes aceptaron presencialmente su nominación, pues podría dejar un “precedente negativo”.



El vocal José Cabrera mencionó que si una candidatura no tiene ninguna objeción, su calificación se realiza de forma rápida. Agregó que el Pleno del CNE se instaló en sesión permanente y recordó que, una vez calificadas, las candidaturas son irrenunciables.



El secretario del CNE explicó que la resolución de la objeción puede ser impugnada. Y de considerarlo necesario, se puede apelar el fallo ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Según el calendario electoral aprobado, la lista definitiva de candidatos calificados se podrá presentar hasta el 7 de enero del 2021. Es decir, tres meses después del cierre del proceso de inscripciones.



Ese lapso permitirá que el CNE espere el pronunciamiento del TCE antes de calificar al binomio de Juntos Podemos, uno de los cuatro movimientos eliminados por recomendación de Contraloría.



Ayer 28 de septiembre, Paúl Carrasco y Frank Vargas Anda ingresaron la solicitud de inscripción de forma presencial. El exprefecto de Azuay dijo que mientras no exista una sentencia en firme del TCE, el movimiento se mantiene. Hasta el momento, seis binomios presidenciales han solicitado su inscripción.