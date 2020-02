Organizaciones pesqueras inconformes con el proyecto de Ley de Acuicultura y Pesca

LEA TAMBIÉN

La Coordinadora Nacional de Organizaciones Pesqueras y afines del Ecuador (Conopae) afirmó que el actual proyecto de Ley de Acuicultura y Pesca no recoge los pedidos que ha hecho el sector durante los últimos años.

El gremio cuestiona que el proyecto, que entró a segundo debate en el Pleno el pasado martes, "pretende cobrar multas excesivas y no contempla la clasificación para quienes ejercen pesca de mediana escala". El gremio realizó una rueda de prensa la mañana de este lunes 10 de febrero del 2020, en Guayaquil.



David Delgado, vocero de la Conopae, dijo que existió poca apertura del Legislativo para atender el pedido del sector.



"Solicitamos que se revise la clasificación de la pesca porque no hemos sido contemplados. Además queremos que, en base a criterios técnicos,se establezca la zona en la que pueden pescar nuestros barcos".



Delgado señaló que son 386 barcos de entre 9 y 30 metros de eslora que no tienen una categoría definida dentro de la normativa. La Conopae dijo que estas embarcaciones hechas artesanalmente con madera no pueden ser incluidas en la pesca industrial y acogerse a las multas excesivas que se propone. El proyecto de 229 artículos contempla multas de hasta 1 500 salarios básicos.



El gremio, que representa a siete pesquerías en el país, señala que existen criterios técnicos establecidos por la FAO para la recategorización pesquera. "Solicitamos la clasificación de pesca con el desglose de la categoría industrial en menor y mediana escala. Hemos sido olvidados por más de 20 años", planteó Delgado.



Augusto López, representante de la Asociación de Cañeros de Manta, hizo un llamado a las autoridades y asambleístas a revisar el texto de la Ley y detectar los vacíos legales que existen respecto a la recategorización y la delimitación de las ocho millas. "No pueden dejarnos de lado, porque somos quienes abastecemos al mercado local".



Además, los pescadores instaron al Gobierno a que se vuelva a crear el Ministerio de Pesca y Acuacultura para poder regular ambas actividades.



En tanto, Tanlly Vera, vicepresidenta de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea, señaló que se tomaron en cuenta todos los aportes de las diferentes organizaciones de la pesca en todo el país. "La Comisión consideró todas las propuestas en el marco del estudio del proyecto y la elaboración del informe para primer y segundo debate", indicó.



La asambleísta precisó que el sector pesquero y acuícola debe estar pendiente en los próximos días porque aún se pueden incluir temas dentro del proyecto. Recalcó que la normativa cuenta con los aportes de todos los gremios.



La Conopae señaló que de no recibir respuesta del Legislativo, tomarán acciones que van desde demanda nacionales e internacionales.



La mañana de este lunes 10 de febrero del 2020, en Santa Mateo, provincia de Manabí, ya se registró la primera manifestación. En el sitio se congregaron más de 100 pescadores en las instalaciones de la subsecretaría de Recursos Pesqueros para expresar su inconformidad del nuevo proyecto de Ley.