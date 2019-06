Dos organizaciones, a punto de perder su personería jurídica

LEA TAMBIÉN

Las elecciones seccionales de 2019 dejaron un nuevo escenario para los partidos y movimientos nacionales. De los ocho grupos que llegaron a ese proceso con ‘tarjeta amarilla’, seis lograron salir de ese ‘condicionamiento’ y dos están a un paso de desaparecer.

De acuerdo con los resultados del pasado proceso electoral, Avanza, Centro Democrático (CD), Unidad Popular (UP), Fuerza Compromiso Social (FCS), Unión Ecuatoriana y Sociedad Patriótica (PSP) cumplen con lo requerido por el Código de la Democracia.



Y es que el reto en este 2019, para mantenerse vigentes, era alcanzar al menos el 8% de alcaldías (18 de 221); o un concejal o concejala en el 10% de los cantones del país (es decir, en 22), como lo establece el mismo Código.



En la otra orilla están los que no lograron esos requerimientos: Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA) y Concertación. Ambos están en alerta por el riesgo de perder su personería. En total, los ocho grupos llegaron advertidos en estos comicios porque en las seccionales del 2017 tampoco habían logrado los requisitos que ordena el Código.



Esto fue el no obtener el 4% de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales consecutivas nacionales; o, al menos, tener tres representantes en la Asamblea Nacional. Esto en los comicios presidenciales del 2017.



Entretanto, otras organizaciones también entran a la tarjeta amarilla. Libertad es Pueblo y Justicia Social llegarán al 2021 condicionados.



En AEA ya preparan estrategias para evitar la extinción. Este partido, que ocupa la lista 7, nació en agosto del 2016 tras ser aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Pero esta agrupación germinó del antiguo Prian, que fue eliminado del registro electoral tras no cumplir con los requisitos en dos elecciones consecutivas (las celebradas en el 2013 y 2014).



Wilson Sánchez, su coordinador nacional, reconoció el mal momento electoral, pero cree que hay vacíos legales para ser eliminados. Dijo que “no es lo mismo una elección presidencial que una seccional”.

Adelante Ecuatoriano Adelante no captó ninguna Alcaldía en las seccionales pasadas. Foto: Archivo EL COMERCIO



Por ello, el lunes irá al CNE en Quito para presentar un escrito solicitando que en este proceso no se eliminen los partidos y que se aclare el tema antes de las resoluciones.



De su parte, Alfredo Carrasco, de Concertación, afirmó que la organización logró un posicionamiento en la sierra norte, pues alcanzaron dos alcaldías en Pichincha e Imbabura y concejalías como Quito.



No obstante, los resultados en “términos generales no fueron los esperados”. Y culpó al bajo nivel de recursos que dispusieron en la campaña.



Sobre la alerta por la extinción de la vida jurídica, dijo que esperarán el pronunciamiento oficial del ente electoral. Hoy Concertación tiene previsto, a las 10:00, efectuar su convención en Quito.



Entre los que están con tarjeta amarilla, Justicia Social anunció que hará un análisis técnico en las próximas tres semanas para estudiar su situación. “Ahí habrá un pronunciamiento”, afirmó Manuel de la Castilla, su director.



Él reconoció que en ese análisis se conocerá si afectaron o no las denuncias en contra de uno de sus excandidatos a la prefectura del Guayas: Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez, procesada en el caso Arroz Verde.

De su parte, Libertad es Pueblo no se refirió al respecto.



El consejero del CNE, Enrique Pita, afirmó que este tema lo tendrá que resolver el pleno y que se conocerá con exactitud cuántos grupos entre nacionales y locales están bajo la ‘tarjeta amarilla’.



El panorama fue distinto para otros grupos. Mery Zamora, vicepresidenta de UP, refirió que son la “cuarta fuerza política” porque lograron 14 alcaldías y 80 concejalías.



Gilmar Gutiérrez, del PSP, recordó que tienen representantes a los Concejos de al menos 30 cantones.



Javier Orti, de Avanza, explicó que lograron 9 alcaldías y 52 concejales en 29 cantones.



CD, en cambio, registró 79 concejalías. Jorge Vélez, dirigente nacional, advirtió que tras estos números pondrán candidato presidencial el 2021.