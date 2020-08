Quince organizaciones nacionales aún tienen pendientes sus primarias

LEA TAMBIÉN

El domingo 23 de agosto del 2020 concluye el plazo para la realización de las elecciones internas en las distintas organizaciones políticas. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), son 18 las agrupaciones de carácter nacional que no tienen ningún tipo de impedimento para realizar sus elecciones primarias.

Hasta el momento, el movimiento Creo y Democracia Sí han efectuado sus procesos para elegir a los presidenciables. El primer movimiento, eligió a Guillermo Lasso como su carta para la Presidencia; en el segundo, el ungido es Gustavo Larrea. También Unidad Popular, pero anunció un respaldo al postulante que surja de las filas de Pachakutik.



Este es el calendario para los procesos internos en las demás organizaciones políticas:



Centro Democrático



El movimiento, de la mano del correísmo, realizará su primaria este sábado 22 de agosto. Se inscribieron dos listas presidenciables, ambas encabezadas por el exministro Andrés Arauz. En la primera nómina, su compañero de fórmula es el líder de la llamada Revolución Ciudadana, Rafael Correa, quien pese a tener impedimentos reglamentarios y legales pretende la Vicepresidencia.



La segunda opción vicepresidencial la lidera el expresentador de medios públicos, Carlos Rabascall. Además, Correa también fue inscrito dentro de la lista para Asambleístas del exterior, por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía.



Sociedad Patriótica



Este jueves 19 de agosto se oficializará el binomio encabezado por el expresidente Lucio Gutiérrez y David Norero, para optar por la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente. La organización realizará su Asamblea vía telemática.



Ecuatoriano Unido



Planificó sus procesos internos entre el 19 y el 22 de agosto, explicó su secretario, Julio Loaiza. Edwin Moreno, hermano del Presidente de la República, es uno de los líderes de esta organización. No se conoce aún quién podría ser su precandidato.



Partido Social Cristiano



La lista 6 realizará su jornada vía telemática el domingo 23 de agosto. La organización continúa midiendo a sus cartas presidenciales: Cristina Reyes, Henry Kronfle, Henry Cucalón, Luis Fernando Torres y César Rohón. No se descarta que se considere a una figura independiente, aseguró Pascual del Cioppo, presidente nacional de la organización.



Avanza



Anunciará el domingo 23 de agosto al empresario Isidro Romero Carbo como su apuesta para la Primera Magistratura. El evento se realizará en Riobamba. Por ahora no se confirma quien sería su binomio.



Izquierda Democrática



El perfil con más opciones para buscar la Primera Magistratura es el inventor Inti Gronneberg, según explicó el secretario Ejecutivo del movimiento naranja, Diego Almeida. El proceso interno vía telemática será el sábado 22 de agosto.



Partido Socialista



La agrupación hará a las 17:00 del sábado 22 de agosto una sesión de su Consejo Nacional, de forma vía telemática. Ahí se escogerán a sus candidatos nacionales. Marcela Arellano, secretaria de la organización, afirmó que esta semana se han hecho reuniones de consejos provinciales consultivos y que a nivel presidencial se insistirá en ir a una alianza.



Pachakutik



El movimiento indígena realizará sus primarias el sábado 22 de agosto, mide perfiles para buscar la Vicepresidencia. Se baraja la opción de que sea mujer y de la Costa. El prefecto de Azuay, Yaku Pérez, es la carta de la lista 18 para llegar a Carondelet, una vez que declinaron las aspiraciones Leonidas Iza y Jaime Vargas, ambas figuras de la Conaie.



Ruptura



Ruptura, movimiento al que pertenecen María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán y Norman Wray, todos integrantes del Gobierno, realizará sus primarias el domingo 23 de agosto. Así lo confirmó Iván González, secretario Ejecutivo de la organización.



Ese día decidirán si presentan candidatos para todas las dignidades. Por ahora no se adelantaron los nombres que barajan como presidenciables. Además, están abiertos a la idea de sellar alianzas.



Alianza País



Realizará su convención nacional el sábado 22 de agosto. Se espera la participación de alrededor de 500 delegados. Se barajan cinco nombres para la precandidatura presidencial: José Serrano, Gustavo Baroja, Ximena Peña, Marco Troya y Manuel Ochoa.



Se aplicaron encuestas para medir la aceptación de esos cuadros. Para definir las candidaturas, si habría existido acercamientos con Lenín Moreno, quien es el actual presidente de AP.



Concertación

​

El movimiento de la lista 51 tendrá su proceso el sábado 22 de agosto. Definirá al binomio, aunque ya la agrupación adelantó que César Montúfar será la carta para la Presidencia.



Las agrupaciones políticas que faltan por definir las fechas



En el grupo están SUMA, que ha anunciado como su carta al legislador, Guillermo Celi; tampoco han informado sobre sus procesos Unión Ecuatoriana, Fuerza Ecuador y Amigos.