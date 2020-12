Organizaciones de mujeres piden a candidatos a la Presidencia de Ecuador, propuestas en favor de los derechos de las mujeres, incluido el aborto

Tras la decisión del Senado argentino de legalizar el aborto en ese país y previo a las elecciones presidenciales en Ecuador, en febrero del 2021, las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres enfatizan en la importancia de que los candidatos a la Presidencia tomen una postura clara y pongan entre sus propuestas, como una prioridad, los temas referentes a la despenalización del aborto en el país.

“Sería muy interesante que los políticos y candidatos comiencen a pronunciarse en relación al aborto y ojalá exista una propuesta específica para la despenalización total. Porque despenalizar únicamente por la causal de violación es un mínimo necesario para la garantía de los derechos de las mujeres”, señaló Mayra Tirira, abogada del Centro de Apoyo y Protección para los Derechos Humanos Surkuna.



La legalización en Argentina, señala Tirira, es para América Latina un hito fundamental porque abre paso a que en otras legislaciones se comience a discutir el tema de la despenalización total. “De hecho ya existe en la Corte Constitucional colombiana una demanda interpuesta en el mismo sentido. Esperamos que la marea verde se vaya expandiendo en América Latina y agradecemos profundamente a las hermanas argentinas por la lucha”.



En la madrugada de este miércoles 30 de septiembre del 2020, el Senado argentino aprobó la legalización del aborto hasta la semana 14 de embarazo. El proyecto impulsado por el presidente Alberto Fernández recibió 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, tras una sesión de 12 horas, durante la cual miles de personas se concentraron en los exteriores del Congreso para conocer la decisión final.



En el 2019 la Asamblea Nacional de Ecuador negó la despenalización del aborto para víctimas de violación. Al momento, un total de cuatro demandas se han interpuesto ante la Corte Constitucional. “Esperamos que el próximo año esta Corte le dé al caso la prioridad que merece, porque sabemos que 14 niñas del país se quedan embarazadas y siete dan a luz cada día”, señala Tirira.



Además recuerda que las estadísticas subirán, ya que la violencia sexual se ha disparado durante la pandemia por covid-19, “lo que pasa es que no se ha podido denunciar”.

Para Argentina ha sido una ventaja tener un presidente que apoyó el tema introduciendo una propuesta de Ley, señala la directora de Fundación Desafío, Virginia Gómez de la Torre. “Desafortunadamente en Ecuador no hemos tenido esa suerte, ni el expresidente Rafael Correa ni el actual, Lenín Moreno, han apoyado este tema”.



Contrario a lo que sucede en Argentina, Gómez señala que en Ecuador se tiene que debatir la atención de mujeres que llegan a casas de salud con emergencias obstétricas por abortos en curso. “Ahí está la diferencia de un país que defiende los derechos de la mitad de la población, de quien utiliza el poder, la democracia para que los derechos de las mujeres avancen y no sea un país que vulnera como en nuestro caso”.



Para la representante de Desafío, Ecuador está lejos de dar el paso que ha dado Argentina. “El escenario político en este país es crítico. De todos los candidatos a presidentes, solo un par se ha posicionado, pero no de forma fuerte, con un programa de gobierno que privilegie ese tipo de avances”.



En el país hay cinco millones de mujeres en edad fértil, sin contar a las niñas de 10 a 14, recuerda. Eso, dice, significa que la tercera parte de la población del país son mujeres que estarían en riesgo de ser violadas y embarazadas.

Además, un 33% de mujeres en el país ha sufrido o sufre violencia sexual, enfatiza. Y dos de cada tres viven un embarazo no planificado, según el estudio de costos y omisión que hizo el Ministerio de Salud, el Fondo de Población y la ONG Sendas de Cuenca.



En la pandemia, señala Gómez, se redujo en un 26% la atención en planificación familiar y casi un 60% en atención a servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de atención a la violencia basada en género.



“Es impresionante que no les importe la emergencia social relacionada con la violación y el embarazo, con el incesto y el embarazo. Es una crueldad que la Corte Constitucional tenga las demandas por más de un año y no mueva un dedo. Eso da cuenta de la importancia que da la clase política a la vida de las mujeres, que somos la mitad de la población y las mamás de la otra mitad”



La Directora de Desafío dijo que la Coalición Nacional de Mujeres, conformada por 24 organizaciones de todo el país, se encuentra invitando a los candidatos a la Presidencia para compartir una reunión vía Zoom de al menos una hora y media para que escuchen los resultados del Informe Sombra presentado a la Cedaw este año.



En él consta la situación de las mujeres en el país. Está el tema de la salud sexual y reproductiva, los pendientes en violencia, en empoderamiento económico, etc. “Estamos esperando que candidatos importantes nos reciban para que nos escuchen”.