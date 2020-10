FUT, UNE y FEUE advierten que no permitirán infiltrados en las movilizaciones

LEA TAMBIÉN

La dirigencia del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE) advirtieron que no permitirán infiltrados en las movilizaciones previstas para la tarde de este jueves 22 de octubre del 2020.

En el caso de Quito, la manifestación empezará desde las 16:00 en la Caja del Seguro Social y luego se dirigirá hasta la Plaza de Santo Domingo, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno, cuyas inmediaciones fueron cercadas por militares y policías.

El presidente del FUT, Mesías Tatamuez, aseguró que se trata de una protesta pacífica en contra de las medidas económicas del Gobierno, de la que participarán maestros, universitarios, comerciantes minoristas, entre otros, agrupados en el Frente Popular.



“Rechazamos cuando se dice que vamos a seguir el libreto de (las protestas en) Chile. Esos agentes que dijeron eso toda la semana en las redes se equivocaron”, aseveró el dirigente a este Diario.



Isabel Vargas, presidenta de la UNE, aseguró que “cerrarán filas” para evitar que hayan infiltrados en la movilización y provoquen actos de violencia.



“La violencia viene desde el Estado y los infiltrados vienen de por allá mismo. Nosotros vamos a cerrar filas y detectaremos a quiénes están infiltrados para protegernos porque nosotros hemos convocado a una movilización biosegura, pacífica”, insistió.



Asimismo, Mauricio Chiluisa, presidente de la FEUE, apuntó que si detectan infiltrados serán expulsados de la movilización.



“Siempre hemos detectado que los infiltrados en las movilizaciones son parte de las fuerzas policiales, son parte de la Fuerza Pública, entonces vamos a estar vigilantes porque entre los estudiantes que nos movilizamos nos conocemos entre compañeros”, dijo Chiluisa.



Las movilizaciones también se darán también en Cuenca y Guayaquil, en rechazo a las medidas económicas que, según los dirigentes, se dictan desde el Fondo Monetario Internacional (FMI).



“El vandalismo es de los que roban en el país, no de los trabajadores, no del pueblo, porque la marcha no es solo de los sindicatos, de la ciudadanía”, finalizó Tatamuez, quien dijo que si se bloquean las calles lo tomarán como una “provocación” desde el Gobierno.

La Conaie tampoco ha hecho una convocatoria para participar de estas manifestaciones.