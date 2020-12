Alertan sobre estafas peligrosas tras anuncio de aprobación de la vacuna de Pfizer contra el covid-19 en EE.UU.

Luego de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el covid-19 fuera aprobada por Estados Unidos el 10 de diciembre del 2020, organizaciones gubernamentales de la nación norteamericana encienden sus alertas para advertir a la población sobre potencias estafas y datos erróneos que han comenzado a difundirse sobre la distribución de la vacuna.

En un comunicado dirigido a la cadena internacional de noticias CNN, el FBI detalló que recibió quejas sobre personas que realizan estafas aprovechando el interés ciudadano sobre las vacunas. Y lo hacen "para obtener información de identificación personal y dinero a través de varios esquemas", según la institución.



El FBI informó, además, que reforzará a su personal, mientras "los estafadores continúan explotando la pandemia de covid-19 para beneficio personal".



Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por sus siglas en inglés, reportó, según CNN, su labor para frenar la venta de medicamentos no aprobados para tratar el coronavirus. La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) indicó que envío varias misivas de advertencia a siete empresas que comercializan productos con afirmaciones "infundadas" para convencer a la ciudadanía que pueden curarse del covid-19 con ellos.



Además, el FTC ha recibido, hasta diciembre de este año, más de 20 000 quejas de mensajes de texto y llamadas automáticas que, según los reportes, ofertan kits diagnósticos y tratamientos falsos. Pero eso no es todo. La entidad también receptó más de 4 000 informes de estafas relacionadas con mascotas en plena pandemia.



Para la organización Better Business Bureau (BBB)-que enfoca su labor en el avance de la confianza del mercado- la venta de vacunas falsas y medicamentos que no han sido científicamente aprobados para tratar el covid-19 son "probablemente solo una de las muchas formas en que los estafadores intentarán sacar provecho del lanzamiento de la vacuna". Así escribió la vocería de la entidad en un comunicado de prensa, citado por CNN.



Better Business Bureau dice que es vital blindarse ante los mensajes de 'phishing' (la aplicación de técnicas que persiguen el engaño a una víctima ganándose su confianza haciéndose pasar por una persona) "que intentan engañarte para que compartas tus contraseñas e información personal".



El conflicto ahora es el contexto, porque la mirada del mundo fija su interés en una vacuna que blinde al ser humano ante el virus mortal. Por eso, BBC presenta una lista de consejos para evitar ser víctima de una estafa. Por ejemplo, es importante consultar con su médico personal sobre toda oferta relacionada al tratamiento del covid-19. Es vital que ignore cualquier llamada que le solicite "acción inmediata" y verificar cualquier dato que reciba con información de fuentes oficiales y medios de comunicación.



En Estados Unidos, el Gobierno confirmó que existen 2,9 millones de vacunas. Aunque el número parece grande, queda corto para una distribución masiva, porque se necesitan dos dosis para cada ser humano. Asimismo, se informó que existen grupos prioritarios para acceder a la vacuna: trabajadores de salud y personal que se encuentra en centros de atención de largo plazo. Entonces, recibir una llamada que indique la propuesta de una vacuna rápida es sospechosa.



"(Los estafadores) van a intentar que tomes una decisión en el momento, te dirán que si no actúas hoy perderás la oportunidad. Te pedirán que tomes una decisión antes de que tengas tiempo de pensar en ella", explicó Katherine Hutt, vocera de BBB.



En medio de un ecosistema de desinformación creciente, la mayor vacuna, dice Hutt, es buscar datos veraces y contrastados,